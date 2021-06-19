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قيمتها مليون ونصف المليون جنيه.. حبس عاطل حاول ترويج 10 كيلو هيروين غرب الإسكندرية

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قيمتها مليون ونصف المليون جنيه.. حبس عاطل حاول ترويج 10 كيلو هيروين غرب الإسكندرية قيمتها مليون ونصف المليون جنيه.. حبس عاطل حاول ترويج 10 كيلو هيروين غرب الإسكندرية

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أمر المستشار حمودة أبو خطوة رئيس نيابة العامرية ثان بالإسكندرية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة لمحاولته ترويج 40 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 10كيلو جرامات، بمنطقة العامرية غرب المدينة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامي في الإتجار بمخدر الهيروين بكميات كبيرة وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين وألقي القبض عليه حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم الشرطة، وبتفتيشه عثر بحوزته على 40 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 10كيلو جرامات ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وقرر حيازته المضبوطات بقصد الاتجار بها وترويجها على عملائه، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1٫500٫000 مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريبا، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

المصرى اليوم

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