أخبار عاجلة

اقرأ «شعر» لــ نوارس البحر - الجزائر -
«فى بيوت الحبايب» و«بالحبر الأزرق» و«غربة المنازل» فى معرض الكتاب -
«هاكر وجراب».. وزير التعليم يكشف وسائل الغش الجديدة في امتحانات الثانوية العامة -
محافظ مطروح يستجيب لطلب شاب من ذوي الهمم ويأمر برصف طريقه إلى العمل -
توجيه تهمة القتل العمد لوالدي طفل بالتبني قاما بقتله -
هل يحتاج الشخص المتعافي من كورونا إلى جرعة ثانية من اللقاح؟.. شرط وحيد للإعفاء منها -
"فيصل بن فرحان": نتطلَّعُ إلى تكاتف الجهود العالمية للنهوض بالقارة الإفريقية -
"الوزراء" يصدر 8 قرارات ويعدّل اسم "وزارة النقل" ويوافق على ترتيبات مركز الموارد الحكومية -
ولي العهد يطلق استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية للارتقاء بجودة الحياة بالمدن -
وزير الخارجية: التعاون الدولي متعدد الأطراف حقق تقدماً غير مسبوق في المجالات كافة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

شريف وصلاح في الهجوم .. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الرجاء

Print
شريف وصلاح في الهجوم .. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الرجاء شريف وصلاح في الهجوم .. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الرجاء

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن يتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي الذي سيخوض مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، أمام فريق الترجي التونسي، المقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق.
خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج.
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وصلاح محسن ومحمد شريف.
ويجلس على دكة البدلاء كل من: على لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وأفشة وكهربا وحسين الشحات ووالتر بواليا ووليد سليمان.

ويخوض الأهلي مباراة الترجي الليلة؛ بهدف تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس في عقر داره، لتسهيل مهمة الفريق خلال مباراة العودة المقرر إقامتها في بالقاهرة في السادس والعشرين من يونيو الجاري.
وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد أكد أنه يحترم فريق الترجي ومديره الفني، لكن الأهلي جاء إلى تونس؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، ومواصلة مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا؛ لإسعاد جماهير النادي التي تعشق دائما المنافسة على الألقاب.
وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الترجي الذي عقد أمس الجمعة: «المباراة صعبة من الناحية الفنية، ونحن نكن كل احترام لفريق الترجي، وندرك خبراته وشعبيته في تونس، لكننا نؤمن أن لدينا فرصا للفوز بالمباراة هنا، لاستكمال مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اقرأ «شعر» لــ نوارس البحر - الجزائر

اقرأ «شعر» لــ نوارس البحر - الجزائر

«فى بيوت الحبايب» و«بالحبر الأزرق» و«غربة المنازل» فى معرض الكتاب

«فى بيوت الحبايب» و«بالحبر الأزرق» و«غربة المنازل» فى معرض الكتاب

«هاكر وجراب».. وزير التعليم يكشف وسائل الغش الجديدة في امتحانات الثانوية العامة

«هاكر وجراب».. وزير التعليم يكشف وسائل الغش الجديدة في امتحانات الثانوية العامة

محافظ مطروح يستجيب لطلب شاب من ذوي الهمم ويأمر برصف طريقه إلى العمل

محافظ مطروح يستجيب لطلب شاب من ذوي الهمم ويأمر برصف طريقه إلى العمل