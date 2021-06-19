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الخارجية الاردنية تدين اعتداء الشرطة الاسرائيلية على المصلين في الأقصى

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الخارجية الاردنية تدين اعتداء الشرطة الاسرائيلية على المصلين في الأقصى الخارجية الاردنية تدين اعتداء الشرطة الاسرائيلية على المصلين في الأقصى

جى بي سي نيوز  :- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، إن ما قامت به الشرطة اليوم عقب صلاة الجمعة انتهاك سافر لحرمة المسجد الأقصى المبارك وسلامة المصلين. وطالب الفايز السلطات الإسرائيلية باحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني وحرمة المسجد وسلامة وحرية المصلين وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة المسجد.
كما طالب الفايز السلطات الإسرائيلية بالتقيد بالتزاماتها وفق القانون الدولي كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية والكف عن الاعتداءات والانتهاكات.

جي بي سي نيوز

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