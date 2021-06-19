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إقبال سياحي لزيارة معبد الكرنك مع تحسن حالة الطقس بالأقصر

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إقبال سياحي لزيارة معبد الكرنك مع تحسن حالة الطقس بالأقصر إقبال سياحي لزيارة معبد الكرنك مع تحسن حالة الطقس بالأقصر

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شهدت مدينة الأقصر، اليوم السبت، وصول عدد من الحافلات السياحية، التي تقل عددا كبيرا من السائحين، يتراوح عددهم بين 200 و400 سائح قادمة من مدينتي سفاجا والغردقة، في رحلات «اليوم الواحد»، وذلك للاستمتاع بزيارة الأماكن الأثرية والسياحية المختلفة بالمدينة، والتي استمرت في استقبال زائريها من جنسيات مختلفة، وفق إجراءات احترازية ووقائية مشددة والالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية للحماية من المستجد، والالتزام الكامل بارتداء الكمامات أثناء زيارة المقاصد الأثرية بمعبد الكرنك.

وشهدت المدينة تحسنا كبيرا في الأحوال الجوية وانخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة مع وجود رياح خفيفة تهدئ من شدة الشمس .

وتضمنت برامج الزيارة زيارة معابد والكرنك بالبر الشرقى، والتجول داخل مجموعة المعابد والاستمتاع بزيارة قدس الأقداس والجعران المقدس والبحيرة المقدسة وغيرها من المزارات التي يشتهر بها معبد الكرنك، ولجأ السياح لوضع البرانيط والطرح والأقمشة فوق رؤوسهم للحماية من شدة الحرارة وتناول كميات كبيرة من المياه، بجانب زيارة باقى المزارات السياحية والأثرية الموضوعة في برنامج الرحلة.

من جانبه قال الخبير السياحى محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن هذه الفترة تشهد إقبالا من السياح الوافدين لزيارة مدن البحر الأحمر، والقدوم لزيارة المقاصد الأثرية المختلفة عن طريق رحلات اليوم الواحد، مما ساعد في عمل حراك في البيع والشراء للمحال التجارية والبازارات لبيع منتجاتها للسياح، موضحاً أن عودة الرحلات الروسية له مردود كبير في الفترة المقبلة لإنعاش الموسم السياحى المقبل وزيادة التدفقات من مختلف الأسواق للمساهمة في تنشيط السياحة ومشاهدة المشروعات السياحية والأثرية العملاقة التي تم افتتاحها خلال الأشهر الماضية .

المصرى اليوم

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