الثلاثاء.. انطلاق فعاليات تدشين مركز كميت للتحكيم الدولي بالقاهرة

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بحضور الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، تنطلق الثلاثاء المقبل، فعاليات تدشين مركز «كميت للتحكيم الدولي» بالقاهرة، بحضور ممثلي 6 دول عربية.

يأتي التدشين بمشاركة وتأسيس مجموعة من خبراء القانون والمال والاقتصاد، بهدف فض المنازعات التي قد تنشأ في ضوء تزايد الاهتمام بتطوير البئية النظامية للقطاع المالي والتجاري والاستثماري بمختلف الدول، وفض المنازعات بين الأشخاص الطبعيية والاعتبارية والكيانات الاقتصادية والمؤسسات والحكومات من مختلف دول العالم. يستهدف «كميت للتحكيم الدولي» أيضا حسب بيان صحفى تدريب جيل جديد من الراغبين بالعمل في مجالات التحكيم الدولي، والوساطة والتوفيق، إلى جانب باقي الخدمات التي سيقدمها المركز لكل المهتمين بالشأن القانوني والمالي والتجاري، فضلا عن السعي نحو التحالف مع مختلف غرف ومراكز وهيئات التحكيم والوساطة الدولية ذات الصلة، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التحكيم.

كان مركز «كميت للتحكيم الدولي»، قد أعلن في وقت سابق عن تشكيل مجلس أمنائه برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، والمستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، والمستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية الأسبق، والدكتور محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، والدكتور ماجد الشربيني رئيس «البحث العلمي» الأسبق، والسفير عبدالحميد بشري سفير السودان بدولة جيبوتي سابقاً، والدكتور عبدالوهاب الباهي رئيس مركز تونس للتحكيم، وعلاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالإضافة إلى تشكيل مجلس إدارة المركز والذي تكون من الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق رئيسًا، والدكتور سمير جاويد رئيس المركز المصري للتحكيم الدولي، وعضوية أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب.

من ناحية أخرى، أعلن مجلس أمناء مركز كميت للتحكيم الدولي، عن الرؤساء التنفيذيين لمقراته بالخارج، حيث تولى الدكتور إبراهيم حسن الملا شؤون مقر المركز بإمارة دبي، والدكتور سلمان لطفي على شؤون مقر المركز بإمارة أبوظبي والشارقة، والدكتور عبدالوهاب الباهي شؤون مقر المركز بتونس، والمستشار فايز صنهات شؤون مقر المركز بالكويت، والدكتور عبدالحميد البشري شؤون مقر المركز بالسودان، والدكتور محمد الشيدي شؤون مقر المركز بسلطنة عمان، والمستشار محمد بن عبدالله شؤون مقر المركز بالمملكة العربية السعودية.