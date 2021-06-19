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سميرة عبد العزيز: طالبت بعودة الدولة للإنتاج لتقديم أعمال تتناسب مع المجتمع المصري

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سميرة عبد العزيز: طالبت بعودة الدولة للإنتاج لتقديم أعمال تتناسب مع المجتمع المصري سميرة عبد العزيز: طالبت بعودة الدولة للإنتاج لتقديم أعمال تتناسب مع المجتمع المصري

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قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، عضوة مجلس الشيوخ، إنها أخذت على عاتقها منذ تعيينها في مجلس الشيوخ، المطالبة بعودة الدولة للإنتاج مرة أخرى حتى تستعيد ريادتها فنيًا.

وأضافت، لـ «المصري اليوم»: «كل الشكر للرئيس عبدالفتاح ، والذي وضعني في هذا المنصب وتعييني في مجلس الشيوخ»، لافتة إلى أن رجوع الدولة للإنتاج مرة أخرى ضرورة ، وأن هناك الكثير من الفنانين والمخرجين المتُعلمين الذين قدموا أجمل الأعمال لا يعملون حاليًا، وهم من ساهموا بأن يكون الفن المصري في الريادة.

وتابعت بد العزيز أنها قدمت بالفعل أوراق إلى المجلس لضرورة عودة الدولة للإنتاج مرة أخرى، مشيرة إلى أن الدولة حينما كانت تنتج كان القطاع الخاص ينافس أيضًا واصبح هناك حراك فني كبير، مؤكدة ضرورة أن عودة الدولة للإنتاج بقوانينها وقواعدها ورقابتها لتقديم أعمال تتناسب مع المجتمع المصري .

كانت «المصري اليوم» قد كرمت الفنانة سميرة عبدالعزيز خلال ندوة بمقر الصحيفة الأسبوع الماضي، بحضور عدد من النجوم الكبار وهم رشوان توفيق، عفاف شعيب، رجاء حسين.

المصرى اليوم

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