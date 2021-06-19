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مصرع عامل صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بسوهاج

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مصرع عامل صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بسوهاج مصرع عامل صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بسوهاج

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لقي اليوم عامل مصرعه، صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا بورود بلاغ من مستشفى جرجا المركزى بوصول شوقى محمود «58 سنة – عامل بمعهد أزهرى» جثة هامدة بادعاء حادث سير، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وضباط المباحث، وتبين من المعاينة والفحص أنه أثناء عبور المذكور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المارة اصطدم به قطار فلقى مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزى، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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