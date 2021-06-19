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اتحاد الشغل التونسي: قيس سعيد يقبل بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة وتعديل للدستور

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اتحاد الشغل التونسي: قيس سعيد يقبل بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة وتعديل للدستور اتحاد الشغل التونسي: قيس سعيد يقبل بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة وتعديل للدستور

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قال الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس نور الدين الطبوبي، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد أبلغه بأنه يقبل بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة وفي استفتاء الشعب حول النظام السياسي وإضفاء تعديلات على دستور 1959، جاء ذلك، في حوار مع قناة الحوار التونسية.

ودعا الرئيس التونسي، قيس سعيد إلى حوار وطني يقود إلى الاتفاق على نظام سياسي جديد وتعديل دستور 2014، الذي قال إنه «كله أقفال»، في محاولة لحل الأزمة السياسية الحادة في البلاد.

واتهم، عقب لقائه رئيس هشام المشيشي وعددا من رؤساء الحكومات السابقين، أطرافا سياسية لم يحددها بالسعي لإزاحته من الحكم «ولو بالاغتيال».

وتشهد تونس أزمة بين الرئيس قيس سعيد من ناحية ورئيس الحكومة هشام المشيشي والبرلمان من ناحية أخرى.

المصرى اليوم

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