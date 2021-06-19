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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المخاطر التي يجلبها فيروس كورونا للبشر لم تكتشف بالكامل حتى الآن، داعيا المواطنين إلى التطعيم على أوسع نطاق ممكن ضد العدوى.

وأضاف في كلمة له في مؤتمر حزب «روسيا الموحدة» الحاكم أنه بحث هذا الموضوع مجددا مع العلماء المعنيين بمحاربة جائحة كورونا.

واشار إلى أنه لا تزال عواقب المرض الذي تسببه عدوى فيروس كورونا قيد الدراسة، وهذا لا يتعلق فقط بالأضرار التي تلحق بالرئتين بل وما يلحق بالأوعية أيضا.

وشدد بوتين على ضرورة التطعيم ضد كورونا، قائلا: «أكرر مرة أخرى أن الخضوع للتطعيم هو خيار أفضل من الإصابة بالمرض، وعلى الأقل هذا هو موقف الخبراء الكبار في بلدنا والعالم».

كانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 175 مليون حالة و4 ملايين وفاة منذ انتشار الجائحة.