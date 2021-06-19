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اختتمت اليوم فعاليات المبادرة الرئاسية صنايعية مصر والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الأسرة المصرية من خلال التدريب على الحرف اليدوية والمشغولات الجلدية التي تهدف إلى تمكين المرأة المعيلة والشباب إلى توفير فرص عمل من خلال التدريب على هذه المشغولات.

واستهدفت المبادرة في محافظة شمال سيناء تدريب عدد 32 متدربا ومتدربة على الحرف اليدوية والمشغولات الجلدية حيث تم تسليم المتدربين شهادات اجتياز لها وذلك بحضور أشرف المشرحاني مدير عام ثقافة شمال سيناء، وسعدية محمود، مدير عام التضامن الاجتماعي.

من جهته أكد أشرف المشرحاني مدير مديرية الثقافة بشمال سيناء أن قصر ثقافة العريش سيدعم كافة هذه المبادرات، مؤكدا على أهمية هذه المبادرات في توفير فرص عمل في مجال هذه الأعمال اليدوية

واكدت سعدية محمود مدير عام التضامن الاجتماعي أنها ستقوم بعمل بروتوكول تعاون مشترك بين التضامن الاجتماعي وثقافة شمال سيناء من أجل الارتقاء بمستوى المتدربين وتوفير معارض لهم لعرض منتجاتهم.

واختتمت بعد ظهر اليوم (السبت) فعاليات الدورة التدريبية التي نظمها مركز إعداد الأسر المنتجة بالتعاون مع جمعية التدريب المهنى والأسر المنتجة بالتضامن الاجتماعى بالتنسيق مع قصر ثقافة العريش على المبادرة الرئاسية: «صنايعية مصر» .

وأكدت سعدية محمود حسن مدير عام التضامن الاجتماعى على المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم الأسرة المصرية من خلال التدريب على الحرف اليدوية والمشغولات البيئية التي تهدف إلى تمكين المرأة المعيلة والشباب بتوفير فرص عمل لهم من خلال التدريب على تلك الحرف والمشغولات، مشيرة إلى أنه سيتم عقد بروتوكول تعاون مشترك بين التضامن الاجتماعى وفرع ثقافة شمال سيناء من أجل الارتقاء بمستوى المتدربين وتوفير معارض لهم لعرض منتجاتهم .

ومن جهته، أشار أشرف المشرحانى مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء إلى أن قصر ثقافة العريش يدعم كافة المبادرات لخدمة المجتمع، مؤكدا على أهمية مثل هذه المبادرات في توفير فرص عمل في مجال دعم وتنشيط الحرف والأعمال اليدوية .

ومن جانبها، أكدت منى جمعة مدير مركز إعداد الأسر المنتجة والمشرفة على الدورة أن الدورة استمرت لمدة 3 أسابيع واستهدفت تدريب عدد 32 متدربا ومتدربة على الحرف اليدوية والنسيج وصناعات الكليم والمشغولات الجلدية، وقد تم تسليمهم شهادات اجتياز للدورة، مما يحقق لهم فرصتي العمل والانتاج، حيث تمت الاستعانة بمدربين متخصصين في الحرف البيئية وأعمال النسيج والكليم والصناعات الجلدية .

وأضافت أنه تمت إقامة معرض لمنتجات المتدربين من مختلف المشغولات والصناعات الجلدية المنتجة خلال فترة الدورة، والتى لاقت اعجاب الكثير من رواد المعرض.

كما قامت احدى المتدربات بشرح تفصيلى لكافة المنتجات والمشغولات في المعرض، وعرض ما تم تحقيقه من خلال المبادرة، مؤكدة باسم زملائها من المتدربين والمتدربات على شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسى الذي أطلق هذه المبادرة دعما للشباب والأسر والمرأة المعيلة .

حضر ختام الدورة وافتتاح المعرض وتوزيع الشهادات على المتدربين كل من على غيط مدير ادارة الجمعيات بالتضامن الاجتماعى، وعدلى الكاشف مدير جمعية التدريب المهنى والأسر المنتجة، وحنان حسن رئيس وحدة تكافؤ الفرص لشؤون المرأة بمحافظة شمال سيناء .