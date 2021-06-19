رئيس النيابة الإدارية بالإسماعيلية: تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة قرار تاريخي (صور)

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أعلن المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة بالقرار التاريخى، وبأنه إضافة كبيرة للعدالة وسيساهم في تحقيق العدالة الناجزة.

جاء ذلك خلال زيارته، إلى مجمع النيابات الإدارية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد الأنتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمي والميكنة الشاملة لكافة مقار وأفرع النيابة الإدارية بمحافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء، والذي شمل مكتب فني إسماعيلية، وفرع الدعوى التأديبية بالإسماعيلية، ونيابات إسماعيلية القسم الأول والثاني والثالث، ونيابة القنطرة شرق، ونيابة التل الكبير، ونيابة العريش. برفقة اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، والمهندس خالد العطار نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والمستشار فاروق الشنوانى رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية.

وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن ذلك يأتى في إطار توجهات القيادة السياسية وتحقيقاً لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة، وإدراج النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يهدف إلى الميكنة الشاملة لكافة الجهات والقطاعات الحكومية، وفي ضوء التعاون المشترك بين النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستكمالاً لما سبق وتم تنفيذه على مقار النيابة الإدارية بمحافظة بورسعيد، وشمال سيناء، ونيابة القاهرة الجديدة، ونيابة ٦ أكتوبر، ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ التحول الرقمي بالنيابة الإدارية.

وشدد على أهمية المشروع القومي للميكنة الشاملة، وأهمية دخول النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي، وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد، والمتابعة لكافة مراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية، والتيسير على المواطنين وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.

ونبه إلى أنه من المقرر أن تبدأ المرحلة التالية للتحول الرقمي بالنيابة الإدارية لتشمل محافظات السويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان.

من جانبه، قد المستشار أحمد عطوة مدير إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، عرضا تناول فيه التصور الشامل لما تم تحقيقه من التحول الرقمي الشامل للنيابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية، بعد النجاح الذي تحقق بمحافظة بورسعيد ومحافظات المرحلة الأولى، والتي سوف تنتقل بعدها لباقي محافظات الجمهورية وفق الخطة القومية وبالتعاون مع وزارة الاتصالات.

كما القى المستشار محمد الشناوي مدير مكتب فني الإسماعيليه، كلمة أعرب خلالها عن بالغ سعادته باكتمال منظومة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية.

وقد قام المستشار عصام المنشاوي، بإهداء درع النيابة الإدارية لكل من محافظ الإسماعيلية، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والمستشار فاروق الشنواني رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، والمهندس حاتم عبداللطيف ممثل شركة أي بي إم (IBM)، كما قام محافظ الإسماعيلية بتسليم درع المحافظة للمستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة.

حضر الزيارة كل من المستشارة فهيمة الحكيم مدير وحدة الشكاوى، والمستشار محمد عبدالكريم غريب مدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، والمستشار عبدالناصر خطاب مدير مكتب فني ثاني القاهرة، وعدد من قيادات النيابة الإدارية، بزيارة مجمع النيابات الإدارية بمحافظة الإسماعيلية، والمستشار محمد الشناوي مدير مكتب فني الإسماعيلية، والمستشار الدكتور محمد مصطفى مدير فرع الدعوى التأديبية بالإسماعيلية، والمستشار أحمد عطوة مدير إدارة التحول الرقمي، والسادة المستشارين مديري وأعضاء النيابات الإدارية بالإسماعيلية وشمال سيناء وإدارة التحول الرقمي، والمهندس حاتم عبداللطيف ممثلاً عن شركة أي بي ام.

رئيس هيئة النيابة الإدارية خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية

رئيس هيئة النيابة الإدارية خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية

رئيس هيئة النيابة الإدارية خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية