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هنأ الرئيس السوري بشار الأسد الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وأعرب «الأسد» عن اهتمامه وحرصه على العمل معه من أجل تعزيز مسار العلاقات الثنائية المبنية على عقود طويلة من الصداقة التاريخية والتفاهم المتبادل والمصالح المشتركة بين البلدين.

وكان «رئيسي» قد فاز بنسبة 62%، حاصلًا على 17 مليونًا و950 ألف صوت.

وحصل المرشح محسن رضائي على 3 ملايين و412 ألفًا، وحصل عبدالناصر همتي على 2 مليون و427 ألفًا، كما حصل أمير حسین قاضیي على نحو مليون صوت.