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ماذا قال أردوغان للرئيس الإيراني ؟

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ماذا قال أردوغان للرئيس الإيراني المنتخب؟ ماذا قال أردوغان للرئيس الإيراني ؟

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هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس الإيراني ، السيد إبراهيم رئيسي، بفوزه في انتخابات الرئاسة الإيرانية، التي جرت أمس.

وعبّر أردوغان عن إيمانه بتعزيز أواصر التعاون بين البلدين خلال فترة رئاسته.

وكتب أردوغان، في رسالة إلى «رئيسي»، أعبر عن اعتقادي بتعزيز التعاون بين بلدينا خلال فترة رئاستكم، فإنني على أتم استعداد للعمل معكم.

وأبدى الرئيس التركي تطلعه لزيارة إيران بعد انتهاء جائحة كورونا.

وكان «رئيسي» قد فاز بنسبة 62% حاصلًا على 17 مليونًا و950 ألف صوت.

وحصل المرشح محسن رضائي علي 3 ملايين و412 ألفًا، وحصل عبدالناصر همتي علي 2 مليون و427 ألفًا، كما حصل أمير حسین قاضیي علي نحو مليون صوت.

المصرى اليوم

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