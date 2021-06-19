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محافظ الغربية يشهد بدء أعمال الحفر بمشروع إنشاء فندق الشانزليزيه بطنطا

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شهد اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ويرافقه نائبه الدكتور أحمد عطا بدء أعمال الحفر في مشروع إنشاء فندق الشانزليزيه بشارع الجلاء بمدينة طنطا، والمقام على مساحة ٦٣٢٩ متر مربع بتكلفة تتخطى المليار جنيه.

وأشار رحمي إلى أن محافظة الغربية في خطتها التنموية والتي تسعى لتطوير مزاراتها السياحية الدينية في سبيل وضعها على خريطة السياحة الداخلية كانت في حاجة لفندق يلبي احتياجات زائري المحافظة والمترددين عليها.

وأوضح محافظ الغربية أن الفندق يتكون من قاعتين للحفلات، قاعة مؤتمرات، مطعم رئيسي و٣ مطاعم متخصصة، حمام سباحة، صالة ألعاب رياضية، أنشطة خارجية إلى جانب جراج تحت الأرض خاص بنزلاء الفندق، كما يتضمن المشروع أيضًا إنشاء مجمع مطاعم ومحلات بعدد (٤٠) مطعم ومحل تجاري متنوع، إلى جانب جراج تحت الأرض خاص بالزوار.

المصرى اليوم

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