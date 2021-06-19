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وفد من «محلية النواب» يتفقد أراضي الري ومجمع المواقف الداخلية في دمياط

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وفد من «محلية النواب» يتفقد أراضي الري ومجمع المواقف الداخلية في دمياط وفد من «محلية النواب» يتفقد أراضي الري ومجمع المواقف الداخلية في دمياط

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قام وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رفقة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بتفقد حديقة بنت الشاطئ.

وشهدت اللجنة، أزمة أراضي الري والبالغ مساحتها ١٧ فدان في موقع متميز بدون استغلالها الاستغلال الأمثل، لاسيما وأنها تحولت لمخزن السيارات المتهالكة.

وأكد مسئولو المحافظة أن هذه الأرض سبق وأن حصلت عليها محافظة دمياط لإقامة مشروع سكني، إلا أنه وبسبب عدم الانتهاء من الإجراءات تم سحب قطعة الأرض وعادت مرة أخرى لوزارة الموارد المائية والري.

وتفقد أعضاء اللجنة أيضا مشروع مجمع المواقف الداخلية بعزب النهضة، بالإضافة إلى تفقد سوق دمياط بمنطقة شطا.

المصرى اليوم

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