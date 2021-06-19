أخبار عاجلة

اقرأ «شعر» لــ نوارس البحر - الجزائر -
«فى بيوت الحبايب» و«بالحبر الأزرق» و«غربة المنازل» فى معرض الكتاب -
«هاكر وجراب».. وزير التعليم يكشف وسائل الغش الجديدة في امتحانات الثانوية العامة -
محافظ مطروح يستجيب لطلب شاب من ذوي الهمم ويأمر برصف طريقه إلى العمل -
توجيه تهمة القتل العمد لوالدي طفل بالتبني قاما بقتله -
هل يحتاج الشخص المتعافي من كورونا إلى جرعة ثانية من اللقاح؟.. شرط وحيد للإعفاء منها -
"فيصل بن فرحان": نتطلَّعُ إلى تكاتف الجهود العالمية للنهوض بالقارة الإفريقية -
"الوزراء" يصدر 8 قرارات ويعدّل اسم "وزارة النقل" ويوافق على ترتيبات مركز الموارد الحكومية -
ولي العهد يطلق استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية للارتقاء بجودة الحياة بالمدن -
وزير الخارجية: التعاون الدولي متعدد الأطراف حقق تقدماً غير مسبوق في المجالات كافة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير الامتحانات بكلية طب الأسنان ومعهد التمريض

Print
نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير الامتحانات بكلية طب الأسنان ومعهد التمريض نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير الامتحانات بكلية طب الأسنان ومعهد التمريض

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عاطف محمد حسين، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، سير الامتحانات بكلية الطب وجراحة الفم والأسنان، والمعهد الفني للتمريض، وسط التزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، رافقه الدكتور وليد زيدان عميد كلية الطب وجراحة الفم والأسنان، والدكتورة جملات مصطفى مدير المعهد الفني للتمريض .

وشهدت عملية دخول الطلاب انسيابية كبيرة وعدم وجود أي تزاحم، نظراً لسابق إعلان الطلاب بأماكن اللجان الامتحانية على المواقع الإلكترونية ،ووضع اللافتات الإرشادية في مختلف المداخل.

واطمأن نائب رئيس جامعة الزقازيق على تنفيذ جميع كليات ومعاهد الجامعة لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأشاد بالتزام الطلاب بتنفيذ التعليمات الوقائية والخضوع للإجراءات الإحترازية التي أقرتها الجامعة، من خلال الحضور الباكر طبقا للمواعيد المحددة ،ومنع التجمعات والتزاحم قبل وبعد الامتحانات إلى جانب الإجراءات الأخرى.

وفي ضوء تأكيد وحرص الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، فقد اتخذت الجامعة حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للإمتحانات، وتوفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب لتوفير سبل الراحة للممتحنين، وتوفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب، وتوفير سيارات الإسعاف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اقرأ «شعر» لــ نوارس البحر - الجزائر

اقرأ «شعر» لــ نوارس البحر - الجزائر

«فى بيوت الحبايب» و«بالحبر الأزرق» و«غربة المنازل» فى معرض الكتاب

«فى بيوت الحبايب» و«بالحبر الأزرق» و«غربة المنازل» فى معرض الكتاب

«هاكر وجراب».. وزير التعليم يكشف وسائل الغش الجديدة في امتحانات الثانوية العامة

«هاكر وجراب».. وزير التعليم يكشف وسائل الغش الجديدة في امتحانات الثانوية العامة

محافظ مطروح يستجيب لطلب شاب من ذوي الهمم ويأمر برصف طريقه إلى العمل

محافظ مطروح يستجيب لطلب شاب من ذوي الهمم ويأمر برصف طريقه إلى العمل