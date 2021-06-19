نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير الامتحانات بكلية طب الأسنان ومعهد التمريض

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تفقد الدكتور عاطف محمد حسين، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، سير الامتحانات بكلية الطب وجراحة الفم والأسنان، والمعهد الفني للتمريض، وسط التزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، رافقه الدكتور وليد زيدان عميد كلية الطب وجراحة الفم والأسنان، والدكتورة جملات مصطفى مدير المعهد الفني للتمريض .

وشهدت عملية دخول الطلاب انسيابية كبيرة وعدم وجود أي تزاحم، نظراً لسابق إعلان الطلاب بأماكن اللجان الامتحانية على المواقع الإلكترونية ،ووضع اللافتات الإرشادية في مختلف المداخل.

واطمأن نائب رئيس جامعة الزقازيق على تنفيذ جميع كليات ومعاهد الجامعة لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأشاد بالتزام الطلاب بتنفيذ التعليمات الوقائية والخضوع للإجراءات الإحترازية التي أقرتها الجامعة، من خلال الحضور الباكر طبقا للمواعيد المحددة ،ومنع التجمعات والتزاحم قبل وبعد الامتحانات إلى جانب الإجراءات الأخرى.

وفي ضوء تأكيد وحرص الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، فقد اتخذت الجامعة حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للإمتحانات، وتوفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب لتوفير سبل الراحة للممتحنين، وتوفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب، وتوفير سيارات الإسعاف.