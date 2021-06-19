تصدير 38 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا إلى إندونيسيا

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (7) سفن وتم تداول (45000) طن بضائع و(500) شاحنة، حيث شملت حركة الواردات (2000) طن بضائع و(213) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (43000) طن بضائع و(287) شاحنة بضائع.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين محبة والحرية2 بينما تغادر السفينة Pan Bonita وعلى متنها 38 الف طن فوسفات متجهة إلى اندونيسيا، كما استقبل ميناء نويبع العبارة عمان وغادرت السفينتين عمان وبريدج واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Dodo وعلى متنها 406 سيارة قادمة من جدة.