أخبار عاجلة

اقرأ «شعر» لــ نوارس البحر - الجزائر -
«فى بيوت الحبايب» و«بالحبر الأزرق» و«غربة المنازل» فى معرض الكتاب -
«هاكر وجراب».. وزير التعليم يكشف وسائل الغش الجديدة في امتحانات الثانوية العامة -
محافظ مطروح يستجيب لطلب شاب من ذوي الهمم ويأمر برصف طريقه إلى العمل -
توجيه تهمة القتل العمد لوالدي طفل بالتبني قاما بقتله -
هل يحتاج الشخص المتعافي من كورونا إلى جرعة ثانية من اللقاح؟.. شرط وحيد للإعفاء منها -
"فيصل بن فرحان": نتطلَّعُ إلى تكاتف الجهود العالمية للنهوض بالقارة الإفريقية -
"الوزراء" يصدر 8 قرارات ويعدّل اسم "وزارة النقل" ويوافق على ترتيبات مركز الموارد الحكومية -
ولي العهد يطلق استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية للارتقاء بجودة الحياة بالمدن -
وزير الخارجية: التعاون الدولي متعدد الأطراف حقق تقدماً غير مسبوق في المجالات كافة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تصدير 38 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا إلى إندونيسيا

Print
تصدير 38 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا إلى إندونيسيا تصدير 38 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا إلى إندونيسيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (7) سفن وتم تداول (45000) طن بضائع و(500) شاحنة، حيث شملت حركة الواردات (2000) طن بضائع و(213) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (43000) طن بضائع و(287) شاحنة بضائع.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين محبة والحرية2 بينما تغادر السفينة Pan Bonita وعلى متنها 38 الف طن فوسفات متجهة إلى اندونيسيا، كما استقبل ميناء نويبع العبارة عمان وغادرت السفينتين عمان وبريدج واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Dodo وعلى متنها 406 سيارة قادمة من جدة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اقرأ «شعر» لــ نوارس البحر - الجزائر

اقرأ «شعر» لــ نوارس البحر - الجزائر

«فى بيوت الحبايب» و«بالحبر الأزرق» و«غربة المنازل» فى معرض الكتاب

«فى بيوت الحبايب» و«بالحبر الأزرق» و«غربة المنازل» فى معرض الكتاب

«هاكر وجراب».. وزير التعليم يكشف وسائل الغش الجديدة في امتحانات الثانوية العامة

«هاكر وجراب».. وزير التعليم يكشف وسائل الغش الجديدة في امتحانات الثانوية العامة

محافظ مطروح يستجيب لطلب شاب من ذوي الهمم ويأمر برصف طريقه إلى العمل

محافظ مطروح يستجيب لطلب شاب من ذوي الهمم ويأمر برصف طريقه إلى العمل