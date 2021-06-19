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ارتفاع صادرات الملابس 36% أول 4 أشهر من 2021

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ارتفاع صادرات الملابس 36% أول 4 أشهر من 2021 ارتفاع صادرات الملابس 36% أول 4 أشهر من 2021

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أشادت مارى لويس، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، بجهود ، المبذول لدراسة واعتماد برنامج المساندة التصديرية الجديد.

وقالت لويس إن مصدرى القطاع سعوا إلى زيادة معدل صادرات الملابس الجاهزة خلال جائحة كورونا من خلال تخفيض الأسعار وتحمل جزء من الخسائر، للمحافظة على سمعة صادرات الملابس الجاهزة المصرية بالأسواق العالمية وتأكيد قدرة المصانع على تخطى الأزمة واثبات استدامة القطاع والمحافظة على حجم المبيعات والعملاء والمشتريين.

ومن ناحية أخرى، نجح مصدرى القطاع في المحافظة على الكثافة العمالية داخل المصانع وتشجيع المناخ الاستثمارى لإقامة المشروعات الصناعية، بحسب «لويس».

وطالبت رئيس المجلس التصديري للملابس بصرف قيمة 30 ٪؜ بنيه تحتيه لمشحونات يوليو 2019 حتى يونيو 2020 نقداً وذلك لتعويض خسائر زيادة نولون الشحن للخامات الواردة التى يعاد تصنيعها لتصديرها كمنتج نهائى لافتة إلى أن الاجتماعات الأخيرة بين الحكومة والمصدرين افرزت رؤى مستقبلية جيدة لملف التصدير ويظهر ذلك واضحاً من خلال ملامح برنامج دعم الصادرات المرتقب صدوره الأيام القادمة.

وأعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2021 لتسجل 588 مليون دولار مقابل 433 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع 36 %.

وكشف التقرير الذى يرصد حركة الصادرات أول 4 أشهر من 2021، ارتفاع الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 35%، كما ارتفعت الصادرات لأوروبا بنسبة 5%. وسجلت صادرات الملابس للدول العربية ارتفاع بنسبة 297% من يناير إلى أبريل 2021 مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجلت الصادرات للدول الأفريقية ارتفاعا بنسبة 56%، وباقي دول العالم حققت ارتفاعا بنسبة 13%.

المصرى اليوم

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