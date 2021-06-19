حبس الأم قاتلة أطفالها الثلاثة في أسوان 4 أيام على ذمة التحقيق

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قررت نيابة نصر النوبة بأسوان، اليوم، حبس «راوية. ن، 31 سنة، 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامها بقتل أطفالها الثلاثة خنقا حيث قامت اليوم بتمثيل الجريمة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وصرحت النيابة بدفن جثامين الأطفال الـ3، وذلك عقب انتهاء الطب الشرعي بأسوان من تشريح الجثامين داخل مشرحة مستشفى كوم أمبو لمعرفة أسباب الوفاة.

كانت تحريات مباحث مركز نصر النوبة قد كشفت وجود شبهة جنائية، وأن المتوفين الأطفال الأشقاء هم: «يوسف. ح. م» سنتين، «زياد. ح. م» 5 سنوات، و«مكي. ح. م» 9 سنوات، حيث تم نقلهم لمشرحة كوم أمبو.

كما تبين أن وراء مقتل الأطفال الـثلاثة والدتهم وتدعى «راوية. ن، 30 سنة»، ربة منزل ومقيمة قرية قورتة 2 التابعة لدائرة مركز شرطة نصر النوبة بأسوان، أثناء سفر زوجها إلى القاهرة ويدعي «حسين. م. ع، 40 سنة، سائق ومقيم ذات العنوان، وأنها خنقتهم واحدا تلو الآخر أثناء نومهم بمنزل جدهم لأمهم بقرية الدكة بنصر النوبة، لمرورها بحالة نفسية سيئة وهي مصابة بمرض نفسي وتعالج عند طبيب أمراض عصبية بمدينة أسوان، فيما نجا طفل رابع يدعي «أيمن» 10 سنوات والذي استغاث بمن في المنزل.