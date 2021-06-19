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رحل "حيان" وبقيت صدقته جارية.. بئر يفيض على مدى عقود

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رحل "حيان" وبقيت صدقته جارية.. بئر يفيض على مدى عقود رحل "حيان" وبقيت صدقته جارية.. بئر يفيض على مدى عقود

رحل

ودّعت محافظة الداير بني مالك، أحد رجال البر وصاحب الأيادي البيضاء، الشيخ حيان بن أحمد السلمي، الذي وافته المنية اليوم السبت.

"حيان" اسم دُوِّن في أعمال الخير، وإصلاح ذات البين، ولعل "بئر حيان" شاهد له وصدقة لم تنقطع؛ إذ يعتبر البئر الواقع على ضفاف "وادي جوري" من أهم مصادر المياه لمحافظة الداير وفيفاء.

ورغم شح المياه؛ إلا أن "بئر حيان" تنتفع به عشرات الأسر يوميًّا، ويعتمد عليه السكان في جلب المياه إلى منازلهم بالمواطير التقليدية.

رحل "حيان"، وبقيت أعمال الخير شاهدة له وباقية، محفوفة بدعوات الناس له بالرحمة والغفران، وجزاء بإحسان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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