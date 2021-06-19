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"الرفاعي" يُصدر كتابه "السياسة العامة تنظيم وتقويم"

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أفرَدَ فصلًا عن الإبداع في السياسة والسياسي المبدع

أصدر الباحث السياسي والاقتصادي مجاهد بن حامد الرفاعي، كتاب "السياسة العامة تنظيم وتقويم"، الذي اشتمل على ما حظيت به دراسة السياسة العامة من اهتمام الكثيرين؛ خاصةً أن الجامعات والبرامج التي تهتم بتدريسها والبحث فيها، في تزايد مستمر.

وقال "الرفاعي": على الرغم من هذا الاهتمام المتزايد بالسياسات العامة؛ فلا يزال الغموض قائمًا حول ما يُقصد بالسياسة العامة، وحول كيفية دراستها.

وأضاف: الكتاب احتوى على التأكيد على ضرورة البحث في تفاصيل العمليات والسياسات العامة من جانب المتخصصين في العلوم السياسية.

وجاء هذا الكتاب ليتناول جميع الأمور المتعلقة بالسياسة العامة، وخطواتها، وعمليات صياغتها، ومراحل صنع السياسة العامة، والمؤثرات الكثيرة التي تساهم في بلورتها وصياغتها.

وتساهم قراءة هذا الكتاب في جعل الطالب الدارس أو المثقف قادرًا على الحصول على أكبر فائدة ممكنة للإحاطة بالموضوع من جميع جوانبه واستيعاب، وتحليل الصعوبات التي تعترض صنع السياسات العامة المستقبلية؛ حيث يتعلم كيف يصبح سياسيًّا مبدعًا، نظرًا لأن المؤلف أفرَدَ فصلًا عن (الإبداع في السياسة والسياسي المبدع).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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