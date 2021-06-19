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الكينج محمد منير يستعد لحفلات الصيف وطرح أغاني جديدة

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الكينج محمد منير يستعد لحفلات الصيف وطرح أغاني جديدة الكينج محمد منير يستعد لحفلات الصيف وطرح أغاني جديدة

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حققت الأغنية الجديدة التي طرحها مؤخرا الكينج محمد منير بعنوان «​اللي باقي من صحابي​» ما يزيد عن 500 ألف مشاهدة خلال يومين منذ عرضها على قناته الخاصة، لتحتل المركز الثالث على «يوتيوب» ، وهي من كلمات ​أحمد حسن راؤول​، ألحان ​أحمد زعيم​ وتوزيع ​وسام عبدالمنعم، وهي خامس أغنيات ألبومه «​باب الجمال​».

وحققت الأغنية تفاعلا كبيرا من الجمهور لأنها تتحدث عن الصداقة والذكريات القديمة وهو ما تعود عليه الجمهور من الكينج بالإضافة إلى عودة منير لطرح أغاني جديدة من ألبومه بعد توقف خلال شهر رمضان قدم خلاله أغاني مميزة لمسلسل الاختيار 2 واعلان لأحد المستشفيات الكبرى، ومن المقرر أن يطرح خلال الفترة القادمة مجموعة جديدة من أغاني الألبوم لجمهوره بالتزامن مع موسم الصيف وعيد الاضحي.

وعلى الجانب الآخر، يقوم حاليا الكينج بالتحضير لمجموعة من الحفلات خلال الفترة القادمة، حيث أكد أنه يجهز بشكل مكثف مع فريق عمله لحفلة كبيرة تجمع كل محبيه من كل جمهوره في الفترة المقبلة، مؤكدا أنه يتمنى زوال جائحة كورونا من أجل عودة الحياة بعدما تغيرت رأسا على عقب، ولكنه أضاف أنه سيقابل جمهوره خلال موسم الصيف وسيقدم خلال تلك الحفلات الاغاني التي يحبها جمهوره بالاضافة إلى الاغاني التي طرحها من ألبومه الجديد «باب الجمال» والذي حقق نجاحا كبيرا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب لتصبح اغانيه تريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصرى اليوم

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