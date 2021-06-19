وفد «محلية النواب» يتفقد مجزر ومحجر صحي لتدوير المخلفات في دمياط

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قام وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بتفقد مشروع مجزر ومحجر صحي وكوكر تدوير مخلفات حيوانية بشطا في محافظة دمياط على مساحة ١٢ فدان بتكلفة ٢٠٠ مليون جنيه والذي تموله وزارة التنمية المحلية.

رافق وفد البرلمان خلال الزيارة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وعدد من قيادات المحافظة، فضلا عن اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية.

استعرض المشرف على المشروع التفاصيل الكاملة ومميزاته، لاسيما فيما يتعلق بقربه من ميناء بورسعيد، فضلا عن وجود مصنع تدوير مخلفات حيوانية على مستوى عال. ويضم المشروع كذلك محطة معالجة ثلاثية على مساحة ٢٠٠ متر بتكلفة ٧ ملايين جنيه.

وتدخل النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، مطالبا بضرورة أن يتم توسعة محطة المعالجة إلى ٥٠٠ متر بدلا من ٢٠٠، قائلا: احنا بنعمل مشروع علشان يكمل معانا فترات كبيرة مش بعد سنة أو ٢ وبعدين نحتاج توسعة وفي هذه الحالة ستكون التكلفة أعلى.

وتوافق أعضاء مجلس النواب على مقترح النائب، ليتدخل المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بمطالبة اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، بمراجعة مساحة محطة الصرف الثلاثية الخاصة بمشروع المجزر وزيادتها إلى ٥٠٠ متر بدلا من ٢٠٠، لاسيما وأن فارق التكلفة ليس كبيرا من ٧ مليون جنيه إلى ١٥ مليون جنيه.

وأكد السجيني، أن اللجنة ستقوم بعمل اجتماع بحضور كافة الجهات المعنية لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع والوقوف على المستجدات أولا بأول.