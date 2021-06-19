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أكد الدكتور عفت السادات وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ ورئيس حزب السادات الديمقراطى على اهمية توحيد الرؤية الاعلامية السعودية المصرية .

وأشار، في بيان له اليوم السبت، إلى تصريحات الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى وزير الإعلام السعودى التي أشار فيها إلى إن هناك ضرورة لعمل برنامج تنفيذى مشترك لتوحيد الرؤية الإعلامية السعودية المصرية وأنه ناقش مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام توحيد الرؤية الإعلامية المصرية السعودية.

وطالب «السادات» القاهرة والرياض بالاسراع في تنفيذ هذا المقترح المهم معرباً عن أمله في تعميم هذه الرؤية الاعلامية على مستوى جميع الدول العربية لمواجهة التحديات والمخاطرات والمؤامرات الداخلية والخارجية داخل الأمة العربية .

ووجه الدكتور عفت السادات التحية والتقدير لوزير الاعلام السعودى، لتأكيده على أن البصمة المصرية الخاصة مؤثرة ومعروفة، وقوله بالنص: «فنحن تعلمنا على يد أساتذة مصريين وشاهدنا أفلام ومسرحيات مصرية» معلناً اتفاقه التام مع تأكيد وزير الإعلام السعودى أن الكذب والفتن والمغرضين والمستهدفين للعرب مصريين وسعوديين لابد أن يتم مواجهتهم بإعلام يهدف إلى تثقيف أبنائنا وبناتنا لمواجهة هذا الإعلام حيث نواجه فتن الإعلام بتثقيف أبنائنا.

و لفت «السادات» إلى انه يثق ثقه تامة في قدرة مصر والمملكة العربية السعودية على صياغة استراتيجية مصرية سعودية موحدة للاعلام تكون نموذجاً يحتذى به على مستوى جميع الدول العربية خاصة أن الاعلام كان أحد الأدوات الهدامة خلال ماكان يسمى ثورات الربيع العربى وهى في واقع الامر كانت ثورات الخراب العربى .