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حالة وفاة و102 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بقطاع غزة

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حالة وفاة و102 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بقطاع غزة حالة وفاة و102 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بقطاع غزة

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أعلنت صحة حماس اليوم السبت، عن تسجيل حالات وفاة وإصابات بفايروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنّها أجرت 487 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت حالة وفاة و(102) اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأكدت، تعافي 254 حالة جديدة من مصابي ، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 112921 اصابة، واجمالي الحالات النشطة 2904 حالة

واجمالي المتعافين 108965 حالة، واجمالي الوفيات 1052 حالة وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 62 حالة.

و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 45 حالة.

فيما بلغ اجمالي جرعات التطعيم التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي ل 103600 شخص، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 54884 شخص.

المصرى اليوم

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