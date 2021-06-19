أمين سر «محلية النواب»: زيارتنا لبورسعيد كشفت عن نموذج نتمنى تكراره في المحافظات

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قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن زيارة اللجنة لمحافظة بورسعيد التي امتدت على مدار ثلاثة أيام وانتهت أمس الجمعة، تأتي من منطلق قيام اللجنة بوضع برنامج للزيارات الميدانية للمحافظات، بناء على طلبات إحاطة مقدمة من النواب تستهدف تحسين حياة المواطن في المحافظات وتوفير حياة كريمة له.

وأضاف «درويش»، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن اللجنة استهلت زياراتها الميدانية بمحافظة بورسعيد، وخلال الجولات التفقدية المكثفة شاهد واطلع على حجم التطوير والمشروعات التنموية في المحافظة، لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير العشوائيات، ورأينا حجم الإنجازات على الأرض، من إسكان اجتماعي وتعاوني، ومصنع تدوير قمامة ومشروعات سياحية واستثمارية وتنموية، وهو شئ يحسب للمحافظ والأجهزة التنفيذية بها .

وتابع: «بالتأكيد هناك مشكلات تحتاج لحلول ومناطق تحتاج رفع كفاءة وتطوير، والمحافظة تعمل على حلها، حيث شاهدنا إيجابيات عديدة وهناك رؤية للمحافظة لحل السلبيات، فطالما هناك عمل وإنتاج ستحل المشاكل».

ولفت إلى أن اللجنة رصدت الطفرة الكبيرة التي تشهدها بورسعيد، في الصناعة، خلال تفقدها للمنطقة الصناعية، وما تضمه من مصانع تضاهي المصانع العالمية، قائلا: «رأينا نماذج نتمني نشوفها في كل المحافظات، فالمحافظة كان فيها مشروعات متعثرة استطاعت أن تحل مشكلاتها وتساعد الشباب صغار المستثمرين أن يعملوا وينتجوا، وذلك يصب في صالح دعم وتشجيع الصناعة الوطنية».

وأوضح «درويش» أن اللجنة ستعد تقرير بالزيارة الميدانية لمحافظة بورسعيد، وترصد فيه الإيجابيات والمشكلات والحلول، وستضع توصيات تستهدف توفير حياة كريمة تليق بالمواطن البورسعيدي، في ظل الجهود المبذولة للتنمية وتطوير العشوائيات وغيرها.