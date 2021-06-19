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صحيفة إسرائيلة تكشف كيف خدع إدارى نادى إسرائيلى محمد صلاح فى 10 ثوانى

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صحيفة إسرائيلة تكشف كيف خدع إدارى نادى إسرائيلى محمد صلاح فى 10 ثوانى صحيفة إسرائيلة تكشف كيف خدع إدارى نادى إسرائيلى محمد صلاح فى 10 ثوانى

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أثارت صورة محمد صلاح لاعب الوطني المصري ونادى ليفربول الانجليزى مع اداري نادى بيتار الاسرائيلي فى مدينة دبي الاماراتية ، ردود فعل كبيرة خصوصا بعدما قامت صحيفة " one" الاسرائيلية كيف حصل موشية الماشي ادارى نادى بيتار على الصورة التذكارية مع النجم المصري .

حيث كشفت الصحيفة ان الصورة تعود لعدة أيام عندما تواجد اللاعب المصري و الادارى الاسرائيلي فى أحد مراكز التأهيل البدنية وهو ما جعل المواطن الاسرائيلى يسارع فى الحصول على الصورة التذكارية.

وأضافت أن موشية خشي أن يرفض صلاح أخد صورةه معه فلجأ ال الكذ من أجل تحقيق هدفة .

ووفقا للصحيفة : أن الصورة التي إلتقطها الفرعون المصري محمد صلاح المتواجد حالياً في الإمارات، مع عضو إداري من نادي بيتار القدس الإسرائيلي في دبي، تمت بطريق الخداع الذى لم يستمر أكثر من 10 ثوانى كان فيها صلاح الضحية .

وأضافت أن موشيه الماسي مساعد مئير حروش، المدير الإقتصادي لنادي بيتار القدس، قال لصلاح أنه من كولومبيا ويرغب في الحصول علي صورة معه وهو ما جعل صلاح يوافق دون تردد .

ويتواجد محمد صلاح في الوقت الحالي في دبي، لقضاء عطلته الصيفية، بعد زيارته لمدينتى العلمين والجونة في .

حيث إستغل محمد صلاح عدم تواجد مباريات حالياً مع منتخب مصر، بعد إنتهاء الموسم مع ليفربول، وإتجه إلى دبي، بعد زيارته لأقاربه في مصر.

يُذكر أن محمد صلاح انتقد أفعال الكيان الصهيوني ضد فلسطين، بعد الهجون العنيف في شهر مايو الماضي والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا من فلسطين.

حيث دعا نجم ليفربول رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، للتدخل من أجل إيقاف الإعتداء الغاشم على الشعب الفلسطيني من قِبل الكيان الصهيوني وخاصة ما يحدث في حي الشيخ جراح في القدس، وقيام الإحتلال بتهجير أهالي تلك المنطقة.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه الشخصي علي موقع “تويتر”: “إنني أدعو جميع قادة العالم بما في ذلك رئيس وزراء هذا البلد (بريطانيا)، الذي كان موطنًا لي طيلة السنوات الأربع الماضية إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف العنف وقتل الأبرياء على الفور”، مضيفاً، “لقد طفح الكيل”.

المصرى اليوم

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