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ضبط ١٨٨ كيلو لحوم فاسدة و٩ مخابز مخالفة في حملات تموينية بالشرقية

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ضبط ١٨٨ كيلو لحوم فاسدة و٩ مخابز مخالفة في حملات تموينية بالشرقية ضبط ١٨٨ كيلو لحوم فاسدة و٩ مخابز مخالفة في حملات تموينية بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز، ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية ،والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار شكلت إدارة تموين منيا القمح حملة تموينية، أسفرت جهودها عن تحرير المحضر رقم ٢٢٤٠٩ جنح ا د ط، ضد صاحب سيارة متنقلة لبيع اللحوم المجمدة بمنيا القمح لحيازته وعرضه لحوم منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على ١٥٠ كيلو جرام لحوم، والمحضر ٢٤٢٢ جنح ا د ط، ضد صاحب محل مشويات بمنيا القمح لحيازته وعرضه واستخدامه لحوم مفرومة منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على ٢٢ كيلو جرام لحوم، والمحضر ٢٤٢٤ جنح ا د ط، ضد صاحب محل جزارة بمنيا القمح لذبح لحوم بلدية خارج السلخانة، وتم التحفظ على ١٦كيلو جرام لحوم.

كما تم تحرير المحضر ٢٤٢٥ جنح ا د ط، ضد صاحب سوبر ماركت بمنيا القمح، لإدارة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى تحرير تقرير مخالفة لعدد ٩ مخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

المصرى اليوم

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