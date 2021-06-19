أخبار عاجلة

اقرأ «شعر» لــ نوارس البحر - الجزائر -
«فى بيوت الحبايب» و«بالحبر الأزرق» و«غربة المنازل» فى معرض الكتاب -
«هاكر وجراب».. وزير التعليم يكشف وسائل الغش الجديدة في امتحانات الثانوية العامة -
محافظ مطروح يستجيب لطلب شاب من ذوي الهمم ويأمر برصف طريقه إلى العمل -
توجيه تهمة القتل العمد لوالدي طفل بالتبني قاما بقتله -
هل يحتاج الشخص المتعافي من كورونا إلى جرعة ثانية من اللقاح؟.. شرط وحيد للإعفاء منها -
"فيصل بن فرحان": نتطلَّعُ إلى تكاتف الجهود العالمية للنهوض بالقارة الإفريقية -
"الوزراء" يصدر 8 قرارات ويعدّل اسم "وزارة النقل" ويوافق على ترتيبات مركز الموارد الحكومية -
ولي العهد يطلق استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية للارتقاء بجودة الحياة بالمدن -
وزير الخارجية: التعاون الدولي متعدد الأطراف حقق تقدماً غير مسبوق في المجالات كافة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

بروتوكول تعاون بين وزارتي الشباب والرياضة بمصر وفلسطين

Print
بروتوكول تعاون بين وزارتي الشباب والرياضة بمصر وفلسطين بروتوكول تعاون بين وزارتي الشباب والرياضة بمصر وفلسطين

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، ونظيره الفلسطيني الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، ورئيس اتحاد كرة القدم بدولة فلسطين؛ مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد العام للكشافة والمرشدات وجمعية الكشافة الفلسطينية، بمقر المركز الكشفي العربي الدولي .

وبمقتضي البروتوكول، يتم التعاون في شكل مشاريع وأنشطة وفعاليات ودراسات كشفية مشتركة، وتعزيز المهارات الكشفية والمجتمعية، تعزيز آليات المتابعة وتبادل الثقافات المختلفة، تسهيل وترتيب الإجراءات الخاصة بالمشاركات الداخلية والخارجية خاصة طرفي الاتفاق، تبادل الزيارات والمشاريع، تسخير الإمكانات المتاحة لتسهيل تنفيذ الأنشطة الكشفية وتحسين مستوى الخدمات وايفاد القيادات والخبرات .


ويأتي ذلك في إطار العلاقة القوية التي تربط بين الاتحاد العام للكشافة والمرشدات وجمعية الكشافة الفلسطينية من علاقة احترام وتعاون متبادل وعلاقة تاريخية، ورؤية الطرفين من أجل توحيد الجهود للارتقاء بمستوى العمل الكشفي على صعيد العمل، وصولاً إلى الآفاق العالمية لإتخاذ المكانة المرموقة اللائقة بين أقرانهم من قادة وكوادر الدول .

وكان وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي قد اصطحب نظيره الفلسطيني الفريق جبريل الرجوب في جولة تفقدية بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اقرأ «شعر» لــ نوارس البحر - الجزائر

اقرأ «شعر» لــ نوارس البحر - الجزائر

«فى بيوت الحبايب» و«بالحبر الأزرق» و«غربة المنازل» فى معرض الكتاب

«فى بيوت الحبايب» و«بالحبر الأزرق» و«غربة المنازل» فى معرض الكتاب

«هاكر وجراب».. وزير التعليم يكشف وسائل الغش الجديدة في امتحانات الثانوية العامة

«هاكر وجراب».. وزير التعليم يكشف وسائل الغش الجديدة في امتحانات الثانوية العامة

محافظ مطروح يستجيب لطلب شاب من ذوي الهمم ويأمر برصف طريقه إلى العمل

محافظ مطروح يستجيب لطلب شاب من ذوي الهمم ويأمر برصف طريقه إلى العمل