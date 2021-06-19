بروتوكول تعاون بين وزارتي الشباب والرياضة بمصر وفلسطين

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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، ونظيره الفلسطيني الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، ورئيس اتحاد كرة القدم بدولة فلسطين؛ مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد العام للكشافة والمرشدات وجمعية الكشافة الفلسطينية، بمقر المركز الكشفي العربي الدولي .

وبمقتضي البروتوكول، يتم التعاون في شكل مشاريع وأنشطة وفعاليات ودراسات كشفية مشتركة، وتعزيز المهارات الكشفية والمجتمعية، تعزيز آليات المتابعة وتبادل الثقافات المختلفة، تسهيل وترتيب الإجراءات الخاصة بالمشاركات الداخلية والخارجية خاصة طرفي الاتفاق، تبادل الزيارات والمشاريع، تسخير الإمكانات المتاحة لتسهيل تنفيذ الأنشطة الكشفية وتحسين مستوى الخدمات وايفاد القيادات والخبرات .



ويأتي ذلك في إطار العلاقة القوية التي تربط بين الاتحاد العام للكشافة والمرشدات وجمعية الكشافة الفلسطينية من علاقة احترام وتعاون متبادل وعلاقة تاريخية، ورؤية الطرفين من أجل توحيد الجهود للارتقاء بمستوى العمل الكشفي على صعيد العمل، وصولاً إلى الآفاق العالمية لإتخاذ المكانة المرموقة اللائقة بين أقرانهم من قادة وكوادر الدول .

وكان وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي قد اصطحب نظيره الفلسطيني الفريق جبريل الرجوب في جولة تفقدية بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية .