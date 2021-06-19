تحرير 36 مخالفة لصيدليات في المنيا

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قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن مديرية الصحة نظمت بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلي، حملات رقابية على المنشآت الصيدلية خلال مايو الماضي، حيث تم المرور على 249 صيدلية عامة وخاصة ومخازن للأدوية بالإضافة الى تنفيذ 34 حملة تفتيشية بالاشتراك مع الجهات الرقابية.

من جانبها، اوضحت الدكتورة ولاء ثروت مدير ادارة التفتيش الصيدلي، ان الحملات أسفرت عن تحرير 36 مخالفة لصيدليات وتنوعت المخالفات بين عدم وجود مدير مسئول للصيدلية وعدم وجود صيدلي متخصص ووجود أدوية مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات.