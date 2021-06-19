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قص وتهذيب أشجار كورنيش النيل في مدينة المنيا

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قص وتهذيب أشجار كورنيش النيل في مدينة المنيا قص وتهذيب أشجار كورنيش النيل في مدينة المنيا

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أعلن العقيد محمد صلاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز المنيا، قيام إدارة كورنيش النيل بمدينة المنيا، بأعمال قص وتهذيب الأشجار، مع استمرار أعمال النظافة الدورية، ومواصلة رفع كفاءة خطوط الصرف الصحي، وشبكة المياه بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف «صلاح» عقب انتهاء اليوم، تبدأ رحلة رفع التجمعات ومخلفات القمامة، عن طريق عمال النظافة والمشرفين حتى صباح اليوم التالي، حفاظا على مظهر الكورنيش، فضلا عن أعمال التطهير والتعقيم، حرصا على الصحة العامة ومنعا لانتشار الأمراض، والأوبئة وبخاصة كورونا.

المصرى اليوم

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