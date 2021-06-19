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إزالة حالتd تصنيع طوب على مساحة 5 قراريط أرض زراعية بالزينية شمال الأقصر

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إزالة حالتd تصنيع طوب على مساحة 5 قراريط أرض زراعية بالزينية شمال الأقصر إزالة حالتd تصنيع طوب على مساحة 5 قراريط أرض زراعية بالزينية شمال الأقصر

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أعلن العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه وفق توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم ومتابعة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وبالتنسيق ما بين مجلس المدينة، والادارة الزارعية بالمركز، تم تنفيذ إزالة لحالتى تصنيع طوب على مساحة خمسة قراريط أرض زراعية بدائرة المركز.

قاد الحملة أحمد ابوعيش نائب رئيس مركز ومدينة الزينية والمهندس ابوبكر حجاجي مديرالادارة الزراعية بالمركز ويحيى عبدالحافظ مدير الجمعية الزراعية بالمركز ومحمد سعدى احمد مسؤول الادارة الهندسية بالمركز وممدوح احمد مدير إدارة البيئة.

المصرى اليوم

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