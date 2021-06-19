«الزراعة»: الحجر الزراعي يبدأ في تكويد المزارع والكيانات التصديرية لزيادة نفاذ المنتجات المصرية للخارج

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تلقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي يفيد بالبدء في الاعلان عن تولي مسؤولية تكويد المزارع والكيانات التصديرية بالكامل وذلك بعد أن صدر القرار الجمهوري رقم 116 لسنة 2021 واللازم لتولي الحجر الزراعي المصري الاشراف الكامل على منظومة التكويد والتتبع للصادرات الزراعية المصرية.

وقال «القصير»، في تصريحات صحفية السبت، أن الحجر الزراعة المصري سوف يبدأ بتكويد مزارع الرمان كمرحلة اولي نظرا لقرب الموسم التصديري للمحصول مشيرا إلى أنه تم إعداد منظومة جديده لتتبع الصادرات الزراعية والتي تعتمد على تكويد كافة المزارع التصديرية تدريجيا وفقا للموسم التصديري لكل محصول وطبقا لأولوية المحاصيل الهامه تصديريا.

وأضاف وزير الزراعة، ان المنظومة الجديدة تضمن قيام المزارع بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة والالتزام بكافة اشتراطات الدول المستوردة وتطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية على المزارع ومحطات ومراكز التعبئة موضحا أن المنظومة الجديدة تعتمد على استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية (GPS) في تحديد مساحات المزارع وتقييم الإنتاجية الصالحة للتصدير من كل مزرعة بكل دقه وتتبع الشحنات المصدرة بدءا من المزرعة وحتي وصولها إلى البلد المستورد

ومن ناحيته قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي أن المنظومة الجديدة تساعد صغار المصدرين وتمكنهم من تكويد مزارعهم من اجل التصدير دون الحاجة للحصول على شهادات«الجلوبال جاب» التي تكلف المُصدر الصغير مبالغ كبيره تجعله يخرج من المنافسة حيث يتولى الحجر الزراعي وفقا للمنظومة الجديدة القيام بالرقابة على تنفيذ اشتراطات الدول المستوردة على كافة المزارع التصديرية أيا كانت مساحتها مما يصب في مصلحة كافة فئات المصدرين.

وأضاف «العطار»، أن كافة الإجراءات والخطوات التي تشملها المنظومة الجديدة للتتبع والتكويد سوف يصدر بها قرار وزاري قريبا، موضحا ان تكويد مزارع الرمان التصديرية يتضمن إبلاغ المزرعة بكل الاشتراطات الخاصة مع المبيدات والحدود القصوى لمتبقيات المبيد على المحاصيل، وإبلاغ المزارع بالمعايير الدولية لهذه المتبقيات.

وأوضح رئيس الحجر الزراعي، ان منظومة التكويد لمزارع الرمان يشمل أيضا إبلاغ مزارع الرمان ببرامج المكافحة المتكاملة لمكافحة الآفات للمحصول الذي سيتم تكويده، وإبلاغ هذه المزارع بأهم الأمراض التي تصيب المحصول، وأهم الإرشادات الخاصة بالمحصول من خلال الإرشاد الزراعي، وأهم التغيرات المناخية التي يمر بها المحصول خلال فترة نموه حتي موسم حصاده واهم الأسمدة المستخدمة خلال فترات الزراعة وكمياتها والتوصيات الفنية لاستخدام هذه الأسمدة وطريقة استخدامها طوال فترة زراعة المحصول.

ووفقا لـ«العطار»، سيتم متابعة تطبيق الممارسات الجيدة لمحصول الرمان سواء أسمدة أو ري ويتم تقدير القيمة الإنتاجية لكل فدان والقيمة الصالحة للتصدير لكل فدان، واشتراطات التصدير لكل دولة يريد التصدير اليها، موضحا إنه سيتم وضع إشتراطات عامة لتصدير الرمان من تكويد المزارع، وسيتم تضمينها في قرار وزاري ينظم هذه العملية بالإضافة إلى إشتراطات خاصة للدول التي تطلب شروط خاصة لتصدير الرمان من مصر، لافتا إلى أن إجمالي كميات الرمان التي تم تصديرها الموسم التصديري السابق بلغت 130 ألف طن.

وأوضح رئيس الحجر الزراعي المصري ان المنظومة العالمية تتجه نحو فكرة التتبع للصادرات الزراعية ومعظم الدول تشترط معرفة مصدر الشحنة وهو ما يفيد الدول المصدر ة للمنتجات الزراعية بإنه لو حدثت اية مخالفة يمكن فورا معرفة مصدر الشحنة وسبب المخالفة وبدء الإجراءات تجاه المزرعة المخالفة أو المحطة، موضحا ان هذه الإجراءات تؤدي إلى تلافي أي قرارات حظر عشوائي لمنتج معين ويتم الحظر فقط للمزرعة المخالفة لحين اجراءها المعاملات التصحيحية.