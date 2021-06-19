عدم قبول دعوى عزل عبدالمنعم أبوالفتوح «سياسيًا»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طلب فيها إلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بعزل عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، سياسيًا.

وقال صبرى في دعواه إن أبوالفتوح شخص مخادع أجاد التحدث بعدة ألسنة حتي يأخذ رضاء الإخوان والسلفيين والليبراليين والمسيحيين ويضمن لنفسه شيئا من النجاح، ولكن يبدو أنه لم ينتبه إلى أن هناك من يتابع كل ما يقول ويرصد كل التناقضات والأكاذيب التي يمارسها، ولم ينتبه أن هناك من مازالت ذاكرته قوية ولا ينسى الشريط الطويل من تلك التناقضات المتعمدة.

وأضاف صبري في دعواه أن التصريحات التي أطلقها عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية، حول رفضه مسودة الدستور، ودعوته أعضاء حزبه بالحشد للتصويت بـ«لا» تؤكد ارتباطه تنظيميًا بجماعة الإخوان المحظورة، وأنها تصب في مصلحتها، وأنه أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الصادرة إليه.

وأشار إلى أن التنظيم الدولي للإخوان عقد مؤخرًا مؤتمرًا في «لاهور» بباكستان لإعداد أبوالفتوح لدفعه كمرشح لتيار الإسلام السياسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

كما أوضح أن أبوالفتوح يريد إرضاء جميع الأطراف ولا يوجد موقف محدد له، مؤكدًا أنه يريد أن يحقق طموحه السياسى بأى وسيلة وهو ما يعكس ميله للتيار الإسلامى وهجومه على النظام الحالى واستمالته للإخوان والمتعاطفين معهم من جديد، مشددًا أن أبوالفتوح شخصية لا تحمل رأيا واحدا أو موقفا معروفا بل يتناقض مع مواقفه من أجل مصالحه الخاصة، وطلب صبري إلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بعزل عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية سياسيا.