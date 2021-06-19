أحمد حاتم وسارة عبدالرحمن يفرقهما الطلاق وتجمعهما علاقة صداقة في «ليه لأ»

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على الرغم من انفصالهما بعد حصولهما على الطلاق، إلا أن الثنائي أحمد حاتم وسارة عبدالرحمن يتمتعان بنوع خاص من الصداقة التي تُبقي على الود والتفاهم بينهما، مراعاة لابنتهما سلمى ذات السبع سنوات، وحرصاً على توفير حياة مسالمة لها، وذلك من خلال شخصيتيهما «صلاح ورانيا» في الجزء الثاني من مسلسل«ليه لأ؟!»، بطولة النجمة منة شلبي، والذي حقق أعلى نسبة مشاهدة في مصر على منصة شاهد مؤخراً.

مسلسل ليه لأ

ويبدو أن ما أفسده الزواج بين صلاح ورانيا، ربما تصلحه الصداقة، وفقا للأحداث، فقد وصل التفاهم والانسجام بين الثنائي بعد الطلاق إلى درجة تقبلهما لفكرة ارتباط أحدهما بشخص آخر، بشرط ألا يأتي هذا على حساب ابنتهما وسلامتها النفسية، ولكنه تقبّل يحمل في باطنه بعضاً من الغيرة، والتي يمكن لمسها ولكن بشكل غير مباشر في ردود فعل كل منهما تجاه الآخر فيما يخص العلاقة الجديدة.

مسلسل ليه لأ

الجزء الثاني من مسلسل«ليه لأ؟!» تدور أحداثه حول ندى طبيبة العيون التي تسعى لتحقيق حلم الأمومة من خلال التبني، وما تواجهه من صعوبات في سبيل تحقيق ذلك، وهو من إخراج مريم أبوعوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم، ويشارك في بطولته أيضاً مراد مكرم، دنيا ماهر، مها أبوعوف والطفلة منى أحمد زاهر.

مسلسل ليه لأ

ويعد هذا هو اللقاء الثاني بين حاتم وسارة بعد فيلم «الكنز 2: الحب والمصير» في 2019، والذي جسدا فيه شخصيتي حسن وراجية، اللذان لم تربط هما علاقة حب عاطفية فقط، بل جمعهما هدف واحد أيضاً، وهو البحث عن الكنز الذي تركه الأجداد.

يذكر ان «حاتم» ينتظر عرض فيلمي «قمر 14» للمخرج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران، وهو بطولة جماعية تضم عدد كبير من النجوم، و«عروستي» الذي تشاركه بطولته جميلة عوض، ومن إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، والفيلم الحربي السرب، من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف عمر عبدالحليم.