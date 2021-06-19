أخبار عاجلة

توجيه تهمة القتل العمد لوالدي طفل بالتبني قاما بقتله -
هل يحتاج الشخص المتعافي من كورونا إلى جرعة ثانية من اللقاح؟.. شرط وحيد للإعفاء منها -
"فيصل بن فرحان": نتطلَّعُ إلى تكاتف الجهود العالمية للنهوض بالقارة الإفريقية -
"الوزراء" يصدر 8 قرارات ويعدّل اسم "وزارة النقل" ويوافق على ترتيبات مركز الموارد الحكومية -
ولي العهد يطلق استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية للارتقاء بجودة الحياة بالمدن -
وزير الخارجية: التعاون الدولي متعدد الأطراف حقق تقدماً غير مسبوق في المجالات كافة -
توقيع اتفاقية تعاون بين ديوانية آل حسين التاريخية وقيصرية الكتابة -
الخزعلي: لدينا الجهوزية الكاملة للرد على أمريكا إذا استمرت في إراقة الدماء العراقية -
الأهلي يواصل تطوير ملعب التتش -
«6 أكتوبر» تستضيف انعقاد «الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية» برئاسة وزير التعليم العالى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الكشف الطبي على ١٢٤٨ مريضا في قافلة علاجية بقرية صان الحجر القبلية

Print
الكشف الطبي على ١٢٤٨ مريضا في قافلة علاجية بقرية صان الحجر القبلية الكشف الطبي على ١٢٤٨ مريضا في قافلة علاجية بقرية صان الحجر القبلية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية علاجية شاملة بقرية صان القبلية التابعة لمركز صان الحجر، والتي أستمرت لمدة يومان، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

إشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية منها «الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن» كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ١٢٤٨ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٧ حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، فضلا عن عقد ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسقة القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اقرأ «شعر» لــ نوارس البحر - الجزائر

اقرأ «شعر» لــ نوارس البحر - الجزائر

«فى بيوت الحبايب» و«بالحبر الأزرق» و«غربة المنازل» فى معرض الكتاب

«فى بيوت الحبايب» و«بالحبر الأزرق» و«غربة المنازل» فى معرض الكتاب

«هاكر وجراب».. وزير التعليم يكشف وسائل الغش الجديدة في امتحانات الثانوية العامة

«هاكر وجراب».. وزير التعليم يكشف وسائل الغش الجديدة في امتحانات الثانوية العامة

محافظ مطروح يستجيب لطلب شاب من ذوي الهمم ويأمر برصف طريقه إلى العمل

محافظ مطروح يستجيب لطلب شاب من ذوي الهمم ويأمر برصف طريقه إلى العمل