إيران : نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 48.8%

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أعلن وزير الداخلية الإيراني، رسميا، أن نسبة الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، التي جرت أمس، لاختيار 4 مرشحين، بلغت 48.8 %، وهي الأقل منذ قيام الثورة الإيرانية.

وأكد الوزير أن الانتخابات، التي فاز فيها المرشح السيد إبراهيم رئيسي، بلغ عدد المشاركين فيها 28 مليونا و933 ألفا.

وأكد الوزير أن رئيسي حصل على 17 مليونا و950 ألف صوت من أصوات الناخبين، بنسبة 62%.

وحصل المرشح محسن رضایی على 3 ملايين و412 ألفا، وحصل عبدالناصر همتي على 2 مليون و427 ألفا، كما حصل أمير حسین قاضیي، على نحو مليون صوت.