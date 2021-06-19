أخبار عاجلة

توجيه تهمة القتل العمد لوالدي طفل بالتبني قاما بقتله -
هل يحتاج الشخص المتعافي من كورونا إلى جرعة ثانية من اللقاح؟.. شرط وحيد للإعفاء منها -
"فيصل بن فرحان": نتطلَّعُ إلى تكاتف الجهود العالمية للنهوض بالقارة الإفريقية -
"الوزراء" يصدر 8 قرارات ويعدّل اسم "وزارة النقل" ويوافق على ترتيبات مركز الموارد الحكومية -
ولي العهد يطلق استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية للارتقاء بجودة الحياة بالمدن -
وزير الخارجية: التعاون الدولي متعدد الأطراف حقق تقدماً غير مسبوق في المجالات كافة -
توقيع اتفاقية تعاون بين ديوانية آل حسين التاريخية وقيصرية الكتابة -
الخزعلي: لدينا الجهوزية الكاملة للرد على أمريكا إذا استمرت في إراقة الدماء العراقية -
الأهلي يواصل تطوير ملعب التتش -
«6 أكتوبر» تستضيف انعقاد «الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية» برئاسة وزير التعليم العالى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إيران : نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 48.8%

Print
إيران : نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 48.8% إيران : نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 48.8%

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير الداخلية الإيراني، رسميا، أن نسبة الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، التي جرت أمس، لاختيار 4 مرشحين، بلغت 48.8 %، وهي الأقل منذ قيام الثورة الإيرانية.

وأكد الوزير أن الانتخابات، التي فاز فيها المرشح السيد إبراهيم رئيسي، بلغ عدد المشاركين فيها 28 مليونا و933 ألفا.

وأكد الوزير أن رئيسي حصل على 17 مليونا و950 ألف صوت من أصوات الناخبين، بنسبة 62%.

وحصل المرشح محسن رضایی على 3 ملايين و412 ألفا، وحصل عبدالناصر همتي على 2 مليون و427 ألفا، كما حصل أمير حسین قاضیي، على نحو مليون صوت.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اقرأ «شعر» لــ نوارس البحر - الجزائر

اقرأ «شعر» لــ نوارس البحر - الجزائر

«فى بيوت الحبايب» و«بالحبر الأزرق» و«غربة المنازل» فى معرض الكتاب

«فى بيوت الحبايب» و«بالحبر الأزرق» و«غربة المنازل» فى معرض الكتاب

«هاكر وجراب».. وزير التعليم يكشف وسائل الغش الجديدة في امتحانات الثانوية العامة

«هاكر وجراب».. وزير التعليم يكشف وسائل الغش الجديدة في امتحانات الثانوية العامة

محافظ مطروح يستجيب لطلب شاب من ذوي الهمم ويأمر برصف طريقه إلى العمل

محافظ مطروح يستجيب لطلب شاب من ذوي الهمم ويأمر برصف طريقه إلى العمل