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تعليم المنيا : لا شكاوى في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية

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تعليم المنيا : لا شكاوى في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية تعليم المنيا : لا شكاوى في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية

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أدى 57460 طالب وطالبة في المنيا، امتحانات الدبلومات الفنية داخل 197 لجنة عامة، بجميع التخصصات ( صناعي ، تجاري ، زراعي ، فندقي ) من العدوه شمالا حتي دير مواس جنوبا، وسط إجراءات احترازية ووقائية من وباء كورونا المستجد، دون وجود شكاوي أو مشكلات.

وأعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، عدم تلقي غرفة العمليات بالمديرية اي شكاوي او حالات غش خلال اجراء الامتحانات ، مؤكدا اجراءات الامتحانات وسط اجراءات وقائية وامنية مشددة.

قال " الرشيدي " إنه تم اجراء الامتحانات 102 لجنة للتعليم الصناعي والمهني، لاستقبال 23300 طالب وطالبة، و65 لجنة للتعليم التجاري والفندقي لاستقبال 21600 طالب وطالبة، و30 لجنة للتعليم الزراعي، لاستقبال 12560 طالب وطالبة.

المصرى اليوم

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