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طلب إحاطة يتهم المسؤولين بالتسبب في تلف محصول البنجر لعدم التزامهم بالتعاقدات

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طلب إحاطة يتهم المسؤولين بالتسبب في تلف محصول البنجر لعدم التزامهم بالتعاقدات طلب إحاطة يتهم المسؤولين بالتسبب في تلف محصول البنجر لعدم التزامهم بالتعاقدات

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تقدم رياض عبدالستار عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ملوي بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الزراعة والتموين، يتهم فيه المسؤولين عن تسلم محصول البنجر بالتقاعس عن أداء دورهم في تسلم المحصول مما أدي إلى تلفه.

وأضاف «عبدالستار» في الطلب أن مصنع سكر أبوقرقاص ومصنع شركة القناة للسكر قد تعاقدا مع المزارعين والفلاحين على تسلم المحصول لكنهم خالفوا ذلك التعاقد ولم يتسلموا المحصول من المزارعين، ما أدي إلى تلفه، وهو ما نتج عنه الإضرار المادي البالغ بمزارعي وفلاحي ملوي.

وطالب عبدالستار المسؤولين عما وصفه بالتسبب في خسارة الفلاحين والمزارعين بالتعويض المادي المناسب عن هذه الأضرار التي لحقت بالفلاحين والمزارعين جراء تصرف غير محسوب- على حد وصفه - وقال إنه من الواجب أن يلتزم المسؤولون بتعاقداتهم مع المواطنين والوفاء بالتزاماتهم إزاء هذه التعاقدات.

كما تقدم النائب ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب يطالب فيه وزير الزراعة بضرورة توفير الأسمدة الزراعية للمزارعين في الجمعيات الزراعية لمحافظة المنيا مضيفا أن السوق السوداء أصبحت لات طاق بسبب نقص الأسمدة، وهو ما يكلف المزارعين أعباء مالية لا طاقة لهم بها.

المصرى اليوم

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