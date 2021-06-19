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واصل شباب مشروع «معًا من أجل تنمية مصر»، نشاطه بالمنيا، عبر تنفيذ ورشة بناء القدرات، بمشاركة ١٨ شاب بقرية دير جبل الطير وبنى خالد بمركز سمالوط بالمنيا.

وذكرت الكنيسة الأسقفية، التي ترعى المشروع في بيان لها، نظم شباب المبادرة هذه الورشة والتي تتناول كيفية صنع واتخاذ القرار وتوضيح لأهمية التفكير المشترك وتنظيم الوقت معًا إذ شارك شباب القريتين سويا في مجموعات للتطبيق العملى.

وأضافت الكنيسة: «شارك الشباب في اللقاء اثنين من مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع ببنى خالد وهما رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق وكانت مشاركتهما محفزة للفريق وداعمة على المستويين النفسي والاجتماعي».

ويقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي ومؤسسة مصر الخير.

ومن المقرر أن يشمل المشروع مجموعة من المبادرات والفعاليات في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينتي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.

ويهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا في تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التي تعمل في ذات الاتجاه الذي ترتبط به مبادرتهم.

الكنيسة الأسقفية تواصل فعاليات "معاً من أجل تنمية مصر" بورشة بناء قدرات الشباب (صور)

الكنيسة الأسقفية تواصل فعاليات "معاً من أجل تنمية مصر" بورشة بناء قدرات الشباب (صور)

الكنيسة الأسقفية تواصل فعاليات "معاً من أجل تنمية مصر" بورشة بناء قدرات الشباب (صور)

الكنيسة الأسقفية تواصل فعاليات "معاً من أجل تنمية مصر" بورشة بناء قدرات الشباب (صور)