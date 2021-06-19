أخبار عاجلة

توجيه تهمة القتل العمد لوالدي طفل بالتبني قاما بقتله -
هل يحتاج الشخص المتعافي من كورونا إلى جرعة ثانية من اللقاح؟.. شرط وحيد للإعفاء منها -
"فيصل بن فرحان": نتطلَّعُ إلى تكاتف الجهود العالمية للنهوض بالقارة الإفريقية -
"الوزراء" يصدر 8 قرارات ويعدّل اسم "وزارة النقل" ويوافق على ترتيبات مركز الموارد الحكومية -
ولي العهد يطلق استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية للارتقاء بجودة الحياة بالمدن -
وزير الخارجية: التعاون الدولي متعدد الأطراف حقق تقدماً غير مسبوق في المجالات كافة -
توقيع اتفاقية تعاون بين ديوانية آل حسين التاريخية وقيصرية الكتابة -
الخزعلي: لدينا الجهوزية الكاملة للرد على أمريكا إذا استمرت في إراقة الدماء العراقية -
الأهلي يواصل تطوير ملعب التتش -
«6 أكتوبر» تستضيف انعقاد «الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية» برئاسة وزير التعليم العالى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الكنيسة الأسقفية تواصل فعاليات «معًا من أجل تنمية » (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل شباب مشروع «معًا من أجل تنمية »، نشاطه بالمنيا، عبر تنفيذ ورشة بناء القدرات، بمشاركة ١٨ شاب بقرية دير جبل الطير وبنى خالد بمركز سمالوط بالمنيا.

وذكرت الكنيسة الأسقفية، التي ترعى المشروع في بيان لها، نظم شباب المبادرة هذه الورشة والتي تتناول كيفية صنع واتخاذ القرار وتوضيح لأهمية التفكير المشترك وتنظيم الوقت معًا إذ شارك شباب القريتين سويا في مجموعات للتطبيق العملى.

وأضافت الكنيسة: «شارك الشباب في اللقاء اثنين من مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع ببنى خالد وهما رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق وكانت مشاركتهما محفزة للفريق وداعمة على المستويين النفسي والاجتماعي».

ويقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي ومؤسسة مصر الخير.

ومن المقرر أن يشمل المشروع مجموعة من المبادرات والفعاليات في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينتي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.

ويهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا في تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التي تعمل في ذات الاتجاه الذي ترتبط به مبادرتهم.

الكنيسة الأسقفية تواصل فعاليات "معاً من أجل تنمية مصر" بورشة بناء قدرات الشباب (صور)
الكنيسة الأسقفية تواصل فعاليات "معاً من أجل تنمية مصر" بورشة بناء قدرات الشباب (صور)
الكنيسة الأسقفية تواصل فعاليات "معاً من أجل تنمية مصر" بورشة بناء قدرات الشباب (صور)
الكنيسة الأسقفية تواصل فعاليات "معاً من أجل تنمية مصر" بورشة بناء قدرات الشباب (صور)
الكنيسة الأسقفية تواصل فعاليات "معاً من أجل تنمية مصر" بورشة بناء قدرات الشباب (صور)

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر المقاصة يفتح الباب أمام بيع نجومه في الميركاتو الصيفي

مصر المقاصة يفتح الباب أمام بيع نجومه في الميركاتو الصيفي

«المشاط» تُطلق أول كتاب يوثق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي

«المشاط» تُطلق أول كتاب يوثق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي

مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري .. الأهلي و بيراميدز في هذا الموعد

مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري .. الأهلي و بيراميدز في هذا الموعد

الأدنى من 11 أسبوعا بسبب هبوط مفاجئ.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء 29 يونيو 2021

الأدنى من 11 أسبوعا بسبب هبوط مفاجئ.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء 29 يونيو 2021