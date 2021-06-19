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صبري فواز : أتعامل مع الأدوار على أنها مُغرية.. ولن أكرر تقديم 4 أعمال في موسم واحد

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صبري فواز : أتعامل مع الأدوار على أنها مُغرية.. ولن أكرر تقديم 4 أعمال في موسم واحد صبري فواز : أتعامل مع الأدوار على أنها مُغرية.. ولن أكرر تقديم 4 أعمال في موسم واحد

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قال الفنان صبري فواز إنه لن يكرر تجربة تقديم عدة أعمال في موسم واحد كما حدث معه في رمضان الماضي، وتابع: لن أكرر ما عشته في رمضان 2021 بالمشاركة بـ4 أعمال دفعة واحدة، فالتجربة صعبة ولم أكن حمل كل ذلك.

وعن تعامله مع مخرجى هذه الأعمال قال: كريم الشناوى يضع ويحدد كل لمسات الممثل في حالة هدوء مفرح، وكذلك محمد سلامة وخالد مرعى، المخرج العنيف في التعامل مع الممثلين بات قليلا جداً.

وحول اختيار أعماله، قال «فواز» خلال ندوة تكريمه بمهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والقصيرة: أتعامل مع الأدوار على أنها مغرية أم لا، لأننى أقدمها من وجهة نظر وقناعة الشخصية التي يجسدها الدور، فالشخصية الشريرة لا تظن أنها شريرة خلال حياتها، ويعرض علىّ كثير من الأعمال «فلات»، لا أقدمها مهما تقاضيت من أموال، لأنها لا تغرينى.
وأضاف: لا أقبل أي دور إلا بعد جلسة طويلة مع المؤلف والمخرج، للاتفاق على الدور كاملًا إذا لم يكن الدور مكتوبا بشكل كامل، لأنه يفيدنى في أداء الشخصية، وهو ما حدث في مسلسل «موسى»، حيث حكى لى المخرج مشهد موت الشخصية في أول جلسة بيننا، لأن المؤلف لم يكن انتهى من كتابة العمل كاملا، وتعلمت في حياتى أن أمشى بخطى ثابتة، وقد راهنت على قيمتى وليس على أحد، لتظل قيمتى في نفسى وليس في الآخرين.

يذكر أن الفنان صبري فواز قدم في رمضان الماضي مسلسلات «قصر النيل» و«ولاد ناس» و«موسى» و«خللي بالك من زيزي».

المصرى اليوم

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