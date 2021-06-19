صبري فواز : إسماعيل عبد الحافظ صاحب الفضل عليّ..وفتح لي الطريق بـ «الوسية»

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تحدث الفنان صبري فواز عن بداياته الفنية خلال ندوة تكريمه بالدورة الـ22 لمهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والقصيرة، التي أدارتها الناقدة فايزة هنداوى، في تقليد جديد من المهرجان بتكريم عدد من رموز الصناعة.

وقال «فواز»: عندما اختارنى المخرج الكبير الراحل إسماعيل عبدالحافظ في مسلسل «الوسية» لم أصدق نفسى، وهو صاحب الفضل علىّ وشاركت في كل أعماله، وكان آخرها مسلسل «المصراوية»، وعندما ركزت في فترة من فترات حياتى على الأعمال المسرحية قال لى «أصحابك سبقوك متبقاش حمار.. هاديك دور يحطك في مكانك الصحيح»، وبالفعل حدث هذا الأمر.

وتابع «فواز» عن تكريمه في المهرجان: شرفت هذا العام أن أشارك في مهرجان الإسماعيلية، خاصة أن فكرة المشاركة في الأفلام القصيرة موجودة لدىّ ولو وجدت سيناريو أعجبنى سأقوم ببطولته، ولو عرض علىّ عمل استفزنى سأقوم به، خاصة أن الأفلام القصيرة تتحرر من المشاكل التي تواجه الأفلام الروائية الطويلة، وأهمها سيف التوزيع.

كما تحدث «فواز» عن حكايته مع الشعر وارتباطه بأشعار فؤاد حداد وصلاح جاهين: «بكتب الشعر على أنه يخصنى، صبرى الإنسان، ولهذا السبب لم أتعامل معه تجارياً، شغلتى مشخصاتى، ولست معنيًّا بتقديم نفسى كشاعر، ولم أتوقع ردود الفعل على الديوان الخاص بى، تربيت على أشعار كبار الشعراء، ساعدنى، سيظل مجرد هواية شخصية، وساعدنى وخفف لى مرارة تأخر بدء رحلتى مع التمثيل».