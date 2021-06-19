أخبار عاجلة

توجيه تهمة القتل العمد لوالدي طفل بالتبني قاما بقتله -
هل يحتاج الشخص المتعافي من كورونا إلى جرعة ثانية من اللقاح؟.. شرط وحيد للإعفاء منها -
"فيصل بن فرحان": نتطلَّعُ إلى تكاتف الجهود العالمية للنهوض بالقارة الإفريقية -
"الوزراء" يصدر 8 قرارات ويعدّل اسم "وزارة النقل" ويوافق على ترتيبات مركز الموارد الحكومية -
ولي العهد يطلق استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية للارتقاء بجودة الحياة بالمدن -
وزير الخارجية: التعاون الدولي متعدد الأطراف حقق تقدماً غير مسبوق في المجالات كافة -
توقيع اتفاقية تعاون بين ديوانية آل حسين التاريخية وقيصرية الكتابة -
الخزعلي: لدينا الجهوزية الكاملة للرد على أمريكا إذا استمرت في إراقة الدماء العراقية -
الأهلي يواصل تطوير ملعب التتش -
«6 أكتوبر» تستضيف انعقاد «الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية» برئاسة وزير التعليم العالى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الترجي يغري جماهيره بتحاليل سريعه مجانية لكورونا لتشجيع الفريق في الكأس

Print
الترجي يغري جماهيره بتحاليل سريعه مجانية لكورونا لتشجيع الفريق في الكأس الترجي يغري جماهيره بتحاليل سريعه مجانية لكورونا لتشجيع الفريق في الكأس

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلنت الهيئة المديرة للنادي الإفريقي تخصيص نقاط لإجراء تحاليل سريعة لـCovid-19 مجانا لجماهير النادي - الحاملة لتذاكر المباراة - بملعب الشاذلي زويتن السبت 19 يونيو بداية من الساعة 15:00 والأحد 20 يونيو بداية من الساعة 8:00.

وذلك إثر قرارات وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني والجامعة التونسية لكرة القدم بتقديم تحليل كورونا سلبي لجماهير النادي التي ترغب في الدخول لملعب حمادي العقربي برادس في إطار مباراة نصف نهائي كأس تونس ضد الاتحاد المنستيري.

كما أعلنت الهيئة المديرة أن الجامعة التونسية لكرة القدم تشرف على عملية بيع التذاكر التي انطلقت اليوم السبت على الساعة 10:30 بشبابيك ملعب المنزه.

وستتكفل الهيئة المديرة بكامل مصاريف التحاليل تثمينا لجهود جماهيرها ودعمها المستمر واللا مشروط للنادي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اقرأ «شعر» لــ نوارس البحر - الجزائر

اقرأ «شعر» لــ نوارس البحر - الجزائر

«فى بيوت الحبايب» و«بالحبر الأزرق» و«غربة المنازل» فى معرض الكتاب

«فى بيوت الحبايب» و«بالحبر الأزرق» و«غربة المنازل» فى معرض الكتاب

«هاكر وجراب».. وزير التعليم يكشف وسائل الغش الجديدة في امتحانات الثانوية العامة

«هاكر وجراب».. وزير التعليم يكشف وسائل الغش الجديدة في امتحانات الثانوية العامة

محافظ مطروح يستجيب لطلب شاب من ذوي الهمم ويأمر برصف طريقه إلى العمل

محافظ مطروح يستجيب لطلب شاب من ذوي الهمم ويأمر برصف طريقه إلى العمل