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الصحة: مستمرون في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية 60 عامًا وأكثر

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الصحة: مستمرون في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية 60 عامًا وأكثر الصحة: مستمرون في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية 60 عامًا وأكثر

الصحة: مستمرون في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية 60 عامًا وأكثر

قالت الصحة إنها مستمرة في إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية (60) عامًا وأكثر؛ لافتةً إلى أن الإعلان عن موعد الجرعة الثانية، سيكون وفقًا للتقدم في تغطية المجتمع، وحسب فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تَضَمّنت تسجيل (1153) حالة مؤكدة وتعافي (1145) حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11045) حالة منها (1496) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (473112) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (454404) حالات.

وفيما يخص الوفيات؛ فقد تم تسجيل عدد (13) حالة وفاة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (7663) حالة "يرحمهم الله جميعًا"، كما تم إجراء (77831) فحصًا مخبريًّا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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