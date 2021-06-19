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تعقيم وتطهير لجان الامتحانات في كفر الشيخ

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شهدت 175 لجنة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، منها 139 لجنة لعقد امتحانات الدبلومات الفنية، و36 لجنة بالمعاهد الأزهرية، أعمال رش وتعقيم وتطهير عقب أداء طلاب الدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية الامتحانات في اليوم الأول، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ووجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن بمتابعة أعمال التطهير والتعقيم، مقدما لهم الشكر لإشرافهم وتواجدهم أثناء أعمال التطهير والتعقيم، بالتعاون مع مديري الإدارات التعليمية، والمنطقة الأزهرية، والعاملين بالمدارس والمعاهد الأزهرية.

وأشرفت المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق أعمال الرش والتعقيم بلجان المعاهد الأزهرية ولجان الدبلومات الفنية بالإضافة لأعمال نظافة بالتنسيق مع نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى ورؤساء الأحياء وحدة الملاريا بدسوق.

وتابع شريف هيكل رئيس مركز ومدينة سيدي سالم على أعمال تطهير وتعقيم لجان الدبلومات الفنية، ولجان المعاهد الأزهرية بالمدينة وقرى المركز، إضافة لأعمال النظافة.

المصرى اليوم

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