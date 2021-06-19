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تمكنت قطاع الامن بوزارة الداخلية في مقتل عنصر اجرامي ، أعلن قبل 3 أيام عن تجارة المخدرات في بث مباشر علي التواصل الاجتماعي التي تسبب ردود أفعال واسعة خلال الساعات الماضية، وبعدها تم تحديد مكانه بمحافظة قنا وعقب اقتراب القوات الأمن منه تبادل ااطلاق النيران فلقي مصرعه في الحال .

كان اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وجه بضرورة التوصل الي صاحب الفيديو في إطار إستراتيجية الوزارة برصد البؤر الإجرامية وضبط العناصر شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة ومُحرزى الأسلحة النارية بدون ترخيص والهاربين من تنفيذ الأحكام الجنائية

وعلي الفور إستهدفت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع

الأمن المركزي لضبط عنصر اجرامي مطلوب التنفيذ عليه في 25 جناية ما بين "سرقة بالإكراه سلاح وسرقة بإجمالي سنوات سجن 16 مؤبد و 69 سنة

بمنطقه زراعيه متاخمه لمسكنه بنجع الخطاطبة بقرية السمطا قبلي دائرة مركز دشنا ،ولدى إستشعاره بالقوات بادر وشقيقه جمال سن17عاطلب إطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما بالمثل وتمكنت القوات

من إسكات مصدر النيران وإحكام السيطرة الأمنية أسفر ذلك عن مصرع العنصر وعثر بجوار جثته على بندقية آلية وبخزينتها 5طلقات و 2 هاتف محمول .

كما عُثر علي كميه من المخدرات وبتمشيط المنطقة عثر علي رشاش متعدد و بندقيه البه وبخزينتها 25 طلقه ، وتمكن شقيقه من الهرب متخلياًعن بندقية آلية و21 طلقة من ذات العيار ونتج عن التعامل إصابة ضابط بالمأمورية

فـي وقت لاحق توجه المتهم لمستشفى قنا العام مُصاباً بعيارين ناريين بالقدم اليمنى "تم التحفظ عليه وتعيين الحراسة اللازمة، أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.