وكيل تعليم مطروح: امتحان اللغة العربية للدبلومات الفنية في مستوي الطالب المتوسط

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قام عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم السبت ١٩ يونيو ٢٠٢١ بجولة مكوكية لمتابعة انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها في مدينة مرسي مطروح وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير وقائية محكمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية ومجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية

وأوضح سلامة أن الطلاب أدوا امتحان اليوم الأول في مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف وكان في مستوي الطالب المتوسط وورقة الأسئلة واضحة وجيدة الطباعة مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية لم تتلقَ أي شكاوى، ولم يحدث في اللجان أي نوع من الشغب أو الفوضى، بالإضافة إلى التزام الجميع بقواعد الامتحانات

واوضح وكيل الوزارة أنه تم التشديد على منع استخدام التليفونات المحمولة داخل اللجان الامتحانية باستثناء رئيس اللجنة فقط من أجل التواصل مع المديرية أو الإدارة إذا لزم الأمر

وأضاف وكيل تعليم مطروح. أن كافة اللجان الامتحانية التزمت بتطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن مع وجود 14 طالب بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان وفقا للتعليمات الوزارية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان .