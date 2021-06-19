عميد «دراسات إسلامية الإسكندرية» تتفقد لجان امتحانات نهاية العام (صور)

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تواصل كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات في جامعة الأزهر بالإسكندرية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للعام الجامعي 2020/ 2021، وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأجرت الدكتورة إيمان محمد الشماع، عميدة الكلية، والوكلاء، ومدير الكلية، جولة ميدانية لتفقد لجانَ الامتحانات بفتراتها الثلاث؛ وذلك للاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، إلى جانب الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وشددت على الكلية على الالتزام التام بالمسارات الإجبارية التي حددتها للطالبات في الدخول والخروج؛ منعًا للاختلاط والتزاحم المحتمل؛ حفاظًا على بناتنا الطالبات- في ظل جائحة كورونا- والتي تبذل الكلية طاقتها للحفاظ على سلامَتِهِنَّ.

مسارات اجبارية للطالبات لمواجهة كورونا .. عميد "دراسات اسلامية الاسكندرية" تفقد لجان امتحانات نهاية العام (صور)

مسارات اجبارية للطالبات لمواجهة كورونا .. عميد "دراسات اسلامية الاسكندرية" تفقد لجان امتحانات نهاية العام (صور)

مسارات اجبارية للطالبات لمواجهة كورونا .. عميد "دراسات اسلامية الاسكندرية" تفقد لجان امتحانات نهاية العام (صور)

مسارات اجبارية للطالبات لمواجهة كورونا .. عميد "دراسات اسلامية الاسكندرية" تفقد لجان امتحانات نهاية العام (صور)

مسارات اجبارية للطالبات لمواجهة كورونا .. عميد "دراسات اسلامية الاسكندرية" تفقد لجان امتحانات نهاية العام (صور)

مسارات اجبارية للطالبات لمواجهة كورونا .. عميد "دراسات اسلامية الاسكندرية" تفقد لجان امتحانات نهاية العام (صور)

مسارات اجبارية للطالبات لمواجهة كورونا .. عميد "دراسات اسلامية الاسكندرية" تفقد لجان امتحانات نهاية العام (صور)

مسارات اجبارية للطالبات لمواجهة كورونا .. عميد "دراسات اسلامية الاسكندرية" تفقد لجان امتحانات نهاية العام (صور)

مسارات اجبارية للطالبات لمواجهة كورونا .. عميد "دراسات اسلامية الاسكندرية" تفقد لجان امتحانات نهاية العام (صور)

مسارات اجبارية للطالبات لمواجهة كورونا .. عميد "دراسات اسلامية الاسكندرية" تفقد لجان امتحانات نهاية العام (صور)

مسارات اجبارية للطالبات لمواجهة كورونا .. عميد "دراسات اسلامية الاسكندرية" تفقد لجان امتحانات نهاية العام (صور)

مسارات اجبارية للطالبات لمواجهة كورونا .. عميد "دراسات اسلامية الاسكندرية" تفقد لجان امتحانات نهاية العام (صور)

مسارات اجبارية للطالبات لمواجهة كورونا .. عميد "دراسات اسلامية الاسكندرية" تفقد لجان امتحانات نهاية العام (صور)

مسارات اجبارية للطالبات لمواجهة كورونا .. عميد "دراسات اسلامية الاسكندرية" تفقد لجان امتحانات نهاية العام (صور)

مسارات اجبارية للطالبات لمواجهة كورونا .. عميد "دراسات اسلامية الاسكندرية" تفقد لجان امتحانات نهاية العام (صور)