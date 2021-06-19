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بوروسيا دورتموند يحدد 95 مليون دولار لرحيل سانشو لنادى انجليزى

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بوروسيا دورتموند يحدد 95 مليون دولار لرحيل سانشو لنادى انجليزى بوروسيا دورتموند يحدد 95 مليون دولار لرحيل سانشو لنادى انجليزى

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تلقى نادي بوروسيا دورتموند الألماني، أول عرض لشراء لاعبه الإنجليزي الدولي جادون سانشو من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكتبت صحيفة "رور ناخريشتن" الألمانية الصادرة اليوم السبت، أنه يُعْتَقد أن دورتموند تلقى عرضا أوليا تجري دراسته.

وكان المدير الرياضي لدورتموند، ميشائيل تسورك، قد صرح للصحيفة قبل بضعة أسابيع بقوله: "سيكون من الجيد بالنسبة لنا أن يبقى، وقد رأينا في الأسابيع التي تغيب فيها جادون مدى القيمة التي يمثلها بالنسبة لنا".

كان المهاجم الإنجليزي قد انتقل إلى صفوف دورتموند قادما من مانشستر سيتي في عام 2017 مقابل 7.5 مليون يورو، ولا يزال عقد سانشو مع دورتموند ساريا حتى يونيو 2023.

وذكرت الصحيفة أن دورتموند طالب بنحو 95 مليون يورو، مقابل انتقال سانشو بالإضافة إلى المكافآت المعتادة.

وقوبل عدم إشراك سانشو حتى الآن في بطولة يورو 2020 الحالية برفض من قبل بعض المراقبين في إنجلترا، حيث لم يجر المدير الفني للمنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت سوى تغييرين فقط من التغيرات الخمسة المسموح بها في المباراة التي خاضها أمس الجمعة أمام اسكتلندا (0-0) في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وعلق اللاعب الدولي السابق ريو فيرديناند على عدم إشراك سانشو في اللعب في المباراتين اللتين خاضهما الإنجليزي حتى الآن، قائلا:"لدينا كل هؤلاء اللاعبون. سانشو؟ ماذا فعل؟ من المؤكد أن شيئا ما حدث خلف الكواليس".

المصرى اليوم

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