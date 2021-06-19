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تعليم كفر الشيخ : لا شكاوى في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية

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تعليم كفر الشيخ : لا شكاوى في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية تعليم كفر الشيخ : لا شكاوى في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية

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أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدم تلقي غرفة العمليات بالمديرية أو الإدارات أي شكاوى من الطلاب بخصوص امتحانات الدبلومات الفنية التي انطلقت اليوم، مضيفا أن «الامتحانات لاقت ارتياحا من الطلاب والطالبات، وتم تطبيق الاجراءات الاحترازية تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ».

وعلى صعيد متصل، قال الدكتور عبدالناصر الشهاوى، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بكفر الشيخ، إن غرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة الأزهرية والغرف الفرعية، لم تتلق شكاوى من الطلاب ولا من اللجان، مؤكداً أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية في اللجان منذ دخول الطلاب من ارتداء الكمامات والكاشف الحراري، والتباعد، ووجود غرفة للعزل بكل لجنة.

وكان قد شدد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، على تطبيق الإجراءات الاحترازية في 139لجنة لأداء 32 ألف و600 طالب وطالبه بالدبلومات الفنية الامتحانات، إضافة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في 36 لجنة بالمعاهد الأزهرية لأداء 9 آلاف و306 طالب وطالبة امتحان مادة الفقه في أول امتحانات الدور الأول للثانوية الأزهرية، منهم 5 آلاف و780 طالب وعلمي 3 آلاف و500، وشعبة إسلامية، ولم تتلق غرفة العمليات شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم.

المصرى اليوم

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